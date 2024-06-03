"Никогда не раздували огонь": в Китае отреагировали на обвинения сорвать саммит мира
Источник:The Guardian
В Китае заявили, что никогда не "раздували огонь и не подпитывали пламя" российско-украинской войны.
В частности, об этом заявила пресс-секретарь Министерства иностранных дел Китая Мао Нин после обвинений президента Владимира Зеленского в том, что Россия и Китай пытаются сорвать запланированный Саммит мира в Швецарии.
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В частности чиновница отметила, мол, Китай считает, что все усилия, направленные на поддержку мирных мероприятий в российско-украинской войне, должны быть признаны.
Мао Нин также отметила, что Китай придает большое значение отношениям с Украиной и остается ее крупнейшим торговым партнером. По словам пресс-секретаря, позиция Пекина по мирной конференции является очень "открытой и прозрачной".
"Мы верим, что сможем получить понимание и поддержку всех сторон", – сказала Мао Нин.
Что этому предшествовало
- 31 мая Пекин официально сообщил, что не будет участвовать в Саммите мира в Швейцарии, который пройдет 15 и 16 июня, поскольку мероприятие не одобряет Россия.
- В заявлении отмечалось, что Китай всегда настаивал на том, "чтобы международная мирная конференция была признана как Россией, так и Украиной, при равноправном участии всех сторон, и чтобы все мирные предложения обсуждались честно и равноправно".
- В Кремле одобрили отказ Китая участвовать в Саммите мира. В частности представитель российского диктатора Дмитрий Песков сказал: "Мы поддерживаем такой подход".
- Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Китай помогает России отговаривать другие страны от участия в Глобальном саммите мира.