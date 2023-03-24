У Си Цзиньпина была единственная цель визита в Москву, – политолог

Китай преследует свои интересы в войне России против Украины. Одним из главных является частичное поглощение российских территорий.

Об этом 24 Канала рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, Си Цзиньпин за свою поездку получил все, чего хотел, но не дал России то, что ей было нужно.

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Китаю не выгодна победа любой стороны

Не следует ожидать, что Китай сыграет ключевую роль в достижении мира и победы Украины. Стратегически для Китая важно отсутствие победы как Украины, так и России.

Победа России для Китая подмывает его лидерские позиции, усиливает Россию соответственно – зачем им такое нужно. Победа Украины – это крах путинского режима, то есть для Китая это минус союзник, гонки и конкуренция на территории России. А также отсрочка по Тайваню,

– рассказал политолог.

Для Пекина идеальным сценарием является "заморозка" русско-украинской войны. Впрочем, этот сценарий неприемлем ни для Украины, ни для России. Поэтому сегодня все имитируют готовность разговаривать с Китаем по поводу "мирного плана". Для Москвы Пекин сейчас нужен как "старший брат" для сохранения их режима, говорит Олег Саакян. Для Украины важно, чтобы Китай не встал на путь помощи России, а оставался в статусе условно-нейтральной страны. Для этого они должны играть свою якобы "миротворческую" миссию.

Политолог Олег Саакян об интересах Китая: смотреть видео

Вероятный разговор Зеленского и Си

По словам политолога, звонок и разговор китайского лидера с президентом Украины Владимиром Зеленским точно состоится в определенный момент.

"Я думаю, что сильно затягивать с ним не будут, но и условно завтра этого не произойдет. Си сейчас всячески избегает того, чтобы создалось впечатление, что будет говорить с Зеленским о России", - отметил Саакян.

Он также добавляет, что на самом деле Си Цзиньпину хотелось бы говорить с Соединенными Штатами, но судя по ряду заявлений Запада – звонок в Вашингтон должен состояться по звонку в Киев. Иначе будет создаваться впечатление, будто Пекин пообщался с Россией, а затем из США решает судьбу Украины.

Единственная цель приезда Си Цзиньпина

Визит лидера КНР преследовал лишь одну цель — поглощение России там, где это необходимо Китаю. И соответственно – согласование графика этого поглощения.

Путин фактически ушел в вассалскую зависимость от пекинского сюзерена,

– подчеркнул политолог.

Речь идет об энергетической и сырьевой зависимости, а также по доступу на российский рынок, по переходу России на юань в международных расчетах и помощи Китая в арктических гонках. Ведь Кремль сам не справляется с ними, а у Китая нет на Арктику выхода, поэтому они не присутствуют там. Олег Саакян добавил, что сейчас это одна из главных тем.

Так что Си Цзиньпин получил все, что хотел, и ничего из того, что угрожает Китаю, не дал России и не даст. Возможно, оружие будет поступать скрыто, но не в тех количествах, чтобы переломить ситуацию. Но экономически, подчеркнул политолог, Китай не даст России упасть ниже ватерлинии.

Визит Си Цзиньпина в Россию: важное