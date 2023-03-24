Про це 24 Каналу розповів політолог Олег Саакян. За його словами, Сі Цзіньпін за свою поїздку отримав усе, чого хотів, але не дав натомість Росії те, що їй було потрібно.

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Китаю не вигідна перемога будь-якої сторони

Не варто очікувати, що Китай зіграє ключову роль в досягненні миру та перемоги України. Стратегічно для Китаю важлива відсутність перемоги як України, так і Росії.

Перемога Росії для Китаю підмиває його лідерські позиції, посилює Росію, відповідно – навіщо їм таке треба. Перемога України – це крах путінського режиму, тобто для Китаю це мінус союзник, перегони та конкуренція на теренах Росії. А також відтермінування по Тайваню,

– розповів політолог.

Для Пекіну ідеальним сценарієм є "замороження" російсько-української війни. Втім цей сценарій є неприйнятним ані для України, ані для Росії. Тому сьогодні всі імітують готовність розмовляти з Китаєм щодо "мирного плану". Для Москви Пекін зараз потрібен, як "старший брат", для збереження їхнього режиму, каже Олег Саакян. Для України важливо, щоб Китай не став на шлях допомоги Росії, а залишався в статусі умовно-нейтральної країни. Для цього вони мають відігравати свою нібито "миротворчу" місію.

Політолог Олег Саакян про інтереси Китаю: дивитись відео

Ймовірна розмова Зеленського та Сі

За словами політолога, дзвінок та розмова китайського лідера з президентом України Володимиром Зеленським точно відбудеться в певний момент.

"Я думаю, що сильно затягувати з ним не будуть, але й умовно завтра цього не станеться. Сі зараз всіляко уникає того, щоб склалося враження, що говоритиме із Зеленським про Росію", — зазначив Саакян.

Він також додає, що насправді Сі Цзіньпіну хотілося б говорити зі Сполученими Штатами, але судячи із низки заяв Заходу – дзвінок у Вашингтон має відбутися через дзвінок в Київ. Інакше складатиметься враження, наче Пекін поспілкувався з Росією, а потім зі США вирішує долю України.

Єдина мета приїзду Сі Цзіньпіна

Візит лідера КНР переслідував лише одну мету — поглинання Росії, там, де це необхідно Китаю. І відповідно – узгодження графіку цього поглинання.

Путін фактично пішов у васальську залежність від пекінського сюзерена,

— наголосив політолог.

Мовиться про залежність енергетичну та сировинну, а також по доступу на російський ринок, по переходу Росії на юань в міжнародних розрахунках та допомозі Китаю в арктичних перегонах. Адже Кремль сам не справляється із ними, а Китай не має на Арктику виходу, тому не присутній там. Олег Саакян додав, що зараз це одна із головних тем.

Отож Сі Цзіньпін отримав все, що хотів, і нічого з того, що загрожує Китаю, не дав Росії й не дасть. Можливо, певна зброя надходитиме приховано, але не в тих кількостях, щоб переломити ситуацію. Але економічно, підкреслив політолог, не дасть Росії впасти нижче ватерлінії.

Візит Сі Цзіньпіна до Росії: важливе