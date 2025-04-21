Россияне начали использовать китайские автоматы Type 56-1 на войне против Украины
- Российская армия использует китайские автоматы Type 56-1, копии советского АКС, в войне против Украины.
- Type 56-1 имеют отличия от советских образцов, такие как толщина фурнитуры и китайские иероглифы на ствольной коробке, а качество оружия оставляет желать лучшего.
- Вероятнее всего Type 56-1 принадлежал российским ЧВК, которые закупают оружие у третьих стран.
Российская армия использует на войне автоматы китайского производства Type 56-1, которые являются копией советского АКС. ВСУ удалось затрофеить оружие из Поднебесной в бою вблизи Торецка.
Обзор трофейного китайского автомата был обнародован на YouTube-канале "Vlad Kalina. Об оружии", передает 24 Канал.
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Что известно о китайских Type 56-1
Так, Militarnyi пишет, что первым заметным отличием китайского образца от советского является толщина фурнитуры, в частности цевья и пистолетной рукоятки. Цевье имеет другое крепление, поэтому коммерческие комплектующие не подходят без доработки.
На ствольной коробке можно разглядеть китайские иероглифы. По сравнению с советским АКС, ее крышка, вероятнее всего, фрезерованная, тогда как сама коробка штампованная и имеет более массивный вид. Затвор изготовлен грубо из блестящего материала, что внешне похож на нержавеющую сталь. Дульный срез не имеет резьбы, мушка – закрытого типа.
Иероглифы на автомате Type 56-1 / скриншот из видео
Остальные элементы управления и механизмов китайского Type 56-1 идентичны советскому оружию, хотя качество этого изделия оставляет желать лучшего – поршень, в частности, начал люфтить уже после нескольких выстрелов.
Автомат имеет заводской автоматический режим ведения огня, то есть возможность того, что это гражданский образец с переработанной автоматикой, можно исключить,
– указывает эксперт.
Вероятно, Type 56-1 принадлежал одному из наемников российских ЧВК, которые часто пользуются услугами третьих стран для закупки оружия.
Заметим, что 17 апреля Владимир Зеленский заявил, что Китай поставляет России оружие, в частности порох и артиллерию. Также, по словам президента, есть все основания считать, что представители Пекина занимаются производством некоторого оружия на территории страны-агрессора.