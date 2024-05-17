Каков конечный план России: политолог оценил заявления Путина

Владимир Путин перед визитом 16-17 мая к Си Цзиньпину дал интервью китайскому информационному агентству Синьхуа. Он заявил, что готов садиться за стол переговоров на основе китайского мирного плана. Такие высказывания российского диктатора странны, ведь оккупанты на поле боя не уменьшают наступательные действия против Украины, а, наоборот, усиливают их.

Политолог Олег Лесной рассказал 24 Каналу, что слова Путина не имеют никакого значения – важно только то, какую он ведет политику против Украины. То, что диктатор якобы восхищается мирным планом Китая свидетельствует лишь о попытке угодить Си Цзиньпину.

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Лесной считает, что Россия не хочет мира, а то, что оккупанты сейчас делают: обстрелы украинских городов, бесконечные атаки на фронте, подготовка к наступлению на Харьковщину и Сумщину – все доказывает это.

Такими действиями россияне не пытаются поднять переговорную планку, ведь у них конечная цель не Украина. Они об этом говорят, угрожая всем,

– отметил политолог.

Российская риторика о том, что они вроде бы готовы к переговорам, а Украина отказывается от них, по мнению Олега Лесного, ни на что не влияет, потому что действия противника указывают на обратное.

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