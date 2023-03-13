Путин продал Россию Китаю: доказательством стала известная карта с китайскими названиями российских регионов

Владимир Путин, чтобы не проиграть войну, продал Китаю российские территории. Еще одним доказательством этого является известная карта Китая, которая в начале февраля 2023 года была официально утверждена правительством КНР.

Отныне на китайских картах некоторым российским регионам вернули китайские названия. В целом изменения касаются 8 российских городов и территорий.

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Китай хочет вернуть территории, которые перешли к России

В частности, Владивосток снова называется Хайшенвай (в переводе – Залив Морского огурца), а остров Сахалин – Куэдао.

Также горная цепь в южной части Дальнего Востока России Сословный хребет будет обозначен как Вайсинань-Лин (т.е. Внешний хребет Синъань). Город Благовещенск будет называться Хайланпао, Хабаровск – Боли, Уссурийск – Шуанченцзы.



Китайская карта / Скриншот с сайта правительства Китая

Российские территории когда-то принадлежали Китаю

Согласно сообщению Asia Times, эти российские территории когда-то были частью Китая, но во время династии Цин их захватила Россия посредством серии договоров, которые Пекин считал неравноправными.

После падения династии Цин правительство Республики Китай отказалось признать, что Россия имеет законное право на эти территории, а затем коммунистическое правительство во времена Мао Цзэдуна и Дэн Сяопина начало переговоры с РФ по территориальным вопросам.

В 1999 году бывший генсек коммунистической партии Китая Цзян Цзэминь подписал соглашение о китайско-российской государственной границе на его Западной части с тогдашним президентом России Борисом Ельциным.

Это соглашение признало все территориальные договоры, подписанные Китаем и Россией со времен поздней династии Цин. Таким образом, Цзян признал законное право Москвы на владение этими территориями, общая площадь которых составляет более 1 миллиона квадратных километров.

Политический обозреватель из провинции Цзянсу Оу Ханьцзун отметил, что китайский народ потерял 1,7 миллиона квадратных километров территории, в том числе земли, принадлежащие сейчас Дальневосточному региону России, Монголии, некоторые районы Кыргызстана и Казахстана.

По словам Оу, использование китайских названий дальневосточных городов может напомнить китайцам об их желании вернуть утраченные территории.

Вот как карту с китайскими названиями российских регионов объяснили в Китае:

чтобы улучшить управление картой, стандартизировать представление общедоступного содержимого карты, защитить национальный суверенитет, безопасность и интересы развития, способствовать здоровому развитию индустрии географической информации и служить общественности, этот документ разработан в соответствии с законами и нормативными актами, такими как Закон Китайской Народной Республики о топографии и картографировании и Правила управления картами;

презентация содержимого публичных карт или графических продуктов, добавленных в карты, должна соответствовать этой спецификации. Содержание диаграммы указывается согласно соответствующим постановлениям Государственного совета и Центральной военной комиссии;

национальные границы Китайской Народной Республики проводятся в соответствии со стандартной картой национальных границ Китая, утвержденной и опубликованной Государственным советом; исторические границы Китая проводятся в соответствии с фактическими историческими границами на основе соответствующих исторических материалов;

границы административных регионов выше уровня округа в стране проводятся в соответствии со стандартным чертежом границ административных регионов, утвержденным и опубликованным Государственным советом. Изменения в пределах или масштабах административных регионов выше уровня округов в стране подлежат объявлению соответствующими местными правительствами для общественности.

В Украине уже потроллили Россию

Постоянный представитель Украины при ООН Сергей Кислица потроллил россиян из-за карты с китайскими названиями российских регионов.

Он иронично отметил, что "безграничное партнерство" между Россией и Китаем "стерло пределы". Кислица, вероятно, намекнул, что Захарову почему-то не интересует, что Китай называет российские города на свой манер.

Вероятно, причина в том, что Москва превращается в колонию Пекина в обмен на оружие для войны против Украины.