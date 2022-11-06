Заявление Си Цзиньпина – это первое и последнее предупреждение Путину, – политолог

Глава Китая Си Цзиньпин выступил против ядерной войны, по поводу которой так часто раздаются заявления в Кремле. Это говорит о том, что он сознательный политический лидер и понимает последствия использования ядерного оружия.

Соответствующее заявление Пекина является демонстрацией серьезного лидерства и знаком Путину, что в случае применения ядерного оружия у российского диктатора будут проблемы и с Китаем. Об этом 24 каналу рассказал политолог Николай Давидюк.

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Си Цзиньпин предупредил Путина, но прямо не назвал

Это было первое и последнее китайское предупреждение. Си Цзиньпин два раза говорить с Путиным не будет,

– заметил Давидюк.

Впрочем, в своем заявлении китайский лидер не упоминал Путина, а лишь сказал о применении ядерного оружия. Да, Китай не может прямо критиковать Россию, поскольку тогда собственный электорат не поймет его.

"Что Си Цзиньпин скажет – автократия в России это плохо? А автократия в Китае это хорошо? Или что нападать на своего соседа это плохо? А в то же время готовит нападение на Тайвань?", – подчеркнул политолог.

Пекин не простит Кремль

У Китая есть геополитические интересы в торговле, которым важно, чтобы войны России против Украины не было. В то же время глава Кремля "кинул" Си Цзиньпина, когда обещал, что скоро все завершит и Пекин не ощутит последствий.

Впрочем, уже 8 месяцев российский диктатор не может достичь каких-либо результатов в Украине, поэтому выглядит не сдержавшим слова слабаком в глазах главы Китая. Да, войной с нашим государством Путин подставил Си Цзиньпина на триллионы долларов.

Он (Си Цзиньпин – 24 канал) этого не простит. Путин будет экономически и политически четвертован Си Цзиньпином за то, что подставил его,

– рассказал политолог.

Давидюк объяснил, что значит заявление Китая против ядерной войны: смотрите видео

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