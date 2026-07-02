Си защитил Лукашенко и пригрозил Путину: аналитик отметил, сможет ли это удержать Кремль от эскалации

Александр Лукашенко отправился с визитом в Китай сразу после встречи с Владимиром Путиным на Валдае. Есть предположение, что Лукашенко стремился найти у Си Цзиньпина защиту от Москвы, которая пытается втянуть Минск в войну.

Руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок рассказал 24 Каналу, что Китаю не нужна победа России в войне. Его интересует тлеющий конфликт, в котором Москва не прибегает к эскалации и не трогает Европу. Потому что для Пекина европейский рынок важнее российского.

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Ситуация выходит из-под контроля Пекина

Клочок отметил, что сегодня Россия повышает градус эскалации из-за возможного втягивания Беларуси в войну, но это не нужно Китаю. По территории Беларуси проходит Великий шелковый путь Си Цзиньпина. Это его главная идеология, стратегия. По этому пути в Китай поступает очень много товаров, речь идет о товарообороте на сотни миллиардов долларов и евро.

Нынешняя ситуация такова, что, по мнению руководителя Центра общественной аналитики "Вежа", она выходит из-под контроля Пекина. Не следует забывать, что из Китая в Украину поставляются компоненты для дронов. При этом он, пусть и опосредованно, контролирует увеличение или сокращение закупок древесины, нефти, газа в России. Тем самым он поддерживает российскую экономику. Соответственно, у Пекина есть рычаги влияния на Москву.

Россия это понимает, но ничего поделать не может, потому что режим принял решение воевать и победить. И это идеологический мазохизм,

– уверен он.

Клочок отметил, что визит Лукашенко в Пекин не случаен. Он ищет прибежище и гарантии для себя. Ведь эскалация сейчас очень выгодна Путину для того, чтобы изменить ход событий в войне.

Но ему сегодня уже не так важно, как на все это будет реагировать Пекин. И Си Цзиньпин это прекрасно понимает, и он обеспокоен. Поэтому ситуация крайне сложная,

– отметил Валерий Клочок.

В то же время, если Россия решится применить ядерное оружие, тогда Китай наложит вето и после этого не окажет ей никакой помощи в поставках компонентов и материалов для военно-промышленного комплекса. По его словам, все прекрасно понимают, что в российской Елабуге находится именно китайское производство дронов, изготавливаемых по иранской технологии. Вероятно, именно на заводах в Китае собираются двигатели для "Шахедов", которые летают над Украиной.

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На фоне всех этих событий показательным является заявление Китая по поводу российско-украинской войны. Он призывает стороны возобновить мирные переговоры и прекратить огонь, в частности, воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре.

Но этот призыв адресован не только России и Украине, но и европейцам – они должны быть за столом переговоров, и Китай в конечном итоге может гарантировать им безопасность от российского нападения. Звучит парадоксально, но Пекин готов выступить гарантом безопасности для стран Европейского Союза, являющихся членами НАТО,

– подчеркнул руководитель Центра общественной аналитики "Вежа".

Он добавил, что это серьезный репутационный удар для стран Европы и для всего Альянса. Но ситуация складывается именно таким образом, что Китай может выиграть эту партию.

Напомним, что во время заседания Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя Китая Сунь Лэй выступил с заявлением по поводу российско-украинской войны. Он отметил, что "конфликт" распространяется на гражданское население, что приводит к страданиям ни в чем не виновных мирных людей.

Представитель КНР призвал Россию и Украину воздержаться от ударов по гражданской инфраструктуре. Также Китай предложил возобновить мирные переговоры, прекратить огонь и устранить "первопричины конфликта". В то же время Пекин продолжит сохранять нейтралитет и при этом помогать обеим сторонам в достижении мира.