Китай рассматривает поставки России артиллерии и боеприпасов, – СМИ

Китай, вероятно, обсуждает с Москвой возможность снабжения России беспилотников, артиллерии и боеприпасов. Однако пока еще не принято окончательное решение.

Об этом говорится в расследовании CNN. По информации издания, Китай, вероятно, еще не принял окончательного решения. Однако переговоры по цене и объему поставок продолжаются.

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Когда Китай может передать России вооружение

Американская разведка получила информацию, свидетельствующую о том, что Пекин склоняется в пользу передачи вооружения.

По данным CNN, Пекин, кроме снабжения беспилотников, может рассматривать передачу боеприпасов – скорее для стрелкового оружия, а не для артиллерии. Однако источники The Wall Street Journal говорят об изучении поставок "артиллерии и вооруженных дронов".

Накануне Der Spiegel сообщил, что Россия наверняка ведет переговоры с китайской компанией Xi'an Bingo Intelligent Aviation Technology о закупке 100 ударных беспилотников. Партия может быть передана уже весной.

Реакция Зеленского по поводу вероятного сотрудничества Китая с Россией