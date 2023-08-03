Китай в сложной ситуации: Пекин разочарован в Путине и планирует будущее без России

Последние события в России продемонстрировали всему миру слабость Владимира Путина. В частности, Китай разочаровался в российском диктаторе и намерен пересмотреть свою внешнюю политику.

Такое мнение 24 Каналу выразил советник главы Офиса Президента Украины Михаил Подоляк. По его словам, Си Цзиньпин "поставил" на Путина и просчитался.

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"В Китае считали, что Россия – это действительно "мощный" партнер. Но в последние месяцы Пекин совершенно разочарован в Кремле", – отметил Подоляк.

Оказалось, что Путин крайне слабый лидер, а элита не может стратегически руководить. Также открылись все басни об экономике, ВПК и армии. Китай вряд ли захочет и дальше иметь дело с таким партнером.

Смотрите полное интервью Михаила Подоляка:

Китай может сблизиться с Западом

Пекин не соблазнится российским сырьем, чтобы зайти в конфликт с высокотехнологичными странами Запада. Скорее всего, он будет искать возможности партнерских отношений с США и ЕС. Для этого придется пересмотреть свою политику.

"Китаю нужно переосмыслить свою глобальную политику – какую роль он хочет играть. Но в этой новой роли он не может иметь рядом Россию", – констатировал Подоляк.

Украинско-китайские отношения: последние новости

Китайская делегация может принять участие во встрече по миру в Украине, организованной Саудовской Аравией 5–6 августа. Кроме того, Пекин может изменить позицию по поводу войны в нашем государстве.

Ранее глава Китая Си Цзиньпин заявил, что поддерживает мирные инициативы лидеров африканских стран по Украине. Речь идет о политическом решении "кризиса" и скорейшем возобновлении переговоров между Украиной и Россией.

Как известно, 16–17 мая китайский спецпредставитель посетил Киев с дипломатическим визитом. На брифинге обсудили украинскую "формулу мира" и проинформировали Ли Хуэя о преступлениях, совершаемых Россией на временно оккупированных территориях.

Россия активизировала обстрелы по портовой инфраструктуре Украины. Во время одного из них было уничтожено зерно, предназначенное для Китая, а также пострадало здание генерального консульства Китая в Одессе.