СМИ: Китай резко увеличил продажи России технологий, которые помогают ей в войне
Китай увеличил поставки Кремлю станков, микроэлектроники и других технологий, которые враги могут использовать для производства техники и оружия. Ведь потом это все Россия бросает для войны в Украине.
Речь идет о ракетах, танках, самолетах и другом вооружении. Эту информацию журналистам сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.
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Что известно об увеличении продаж России от Китая
Чиновники администрации Байдена рассказали изданию АР, что в 2023 году ориентировочно 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Его Россия использовала для производства ракет, танков и самолетов.
Почти 70% российского импорта станков на сумму около 900 миллионов долларов в последнем квартале 2023 года приходится на Китай,
– написало издание.
Журналисты также отметили, что:
- китайские и российские компании работают над совместным производством беспилотников в России;
- вероятно, китайские компании поставляют России нитроцеллюлозу, которую используют для изготовления ракетного топлива.
Кроме того, Пекин работает с Москвой над совершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей для ведения войны в Украине. Это увеличит угрозу, которую Кремль представляет для всей Европы.
Китай предоставляет России спутниковые снимки
- Издание Bloomberg написало о том, что Китай предоставляет России спутниковые снимки для ударов по Украине.
- Еще тогда журналисты писали, что Пекин предоставляет Москве микроэлектронику и станки для танков.
- Журналисты написали, что Китай хочет показывать себя как нейтральная страна, однако в 2023 году торговля между двумя странами достигла рекордных 240 миллиардов долларов.
- Кроме того, Кремль увеличил экспорт угля и нефти в Китай.