СМИ: Китай резко увеличил продажи России технологий, которые помогают ей в войне

Китай увеличил поставки Кремлю станков, микроэлектроники и других технологий, которые враги могут использовать для производства техники и оружия. Ведь потом это все Россия бросает для войны в Украине.

Речь идет о ракетах, танках, самолетах и другом вооружении. Эту информацию журналистам сообщили два американских чиновника на условиях анонимности.

Смотрите также Все очень банально: почему Фицо резко изменил риторику по Украине

Что известно об увеличении продаж России от Китая

Чиновники администрации Байдена рассказали изданию АР, что в 2023 году ориентировочно 90% российской микроэлектроники поступало из Китая. Его Россия использовала для производства ракет, танков и самолетов.

Почти 70% российского импорта станков на сумму около 900 миллионов долларов в последнем квартале 2023 года приходится на Китай,

– написало издание.

Журналисты также отметили, что:

китайские и российские компании работают над совместным производством беспилотников в России;

вероятно, китайские компании поставляют России нитроцеллюлозу, которую используют для изготовления ракетного топлива.

Кроме того, Пекин работает с Москвой над совершенствованием своих спутниковых и других космических возможностей для ведения войны в Украине. Это увеличит угрозу, которую Кремль представляет для всей Европы.

Китай предоставляет России спутниковые снимки