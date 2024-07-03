Китай может создать для России копию "Шахеда": рискнет ли Пекин на официальное сотрудничество с Москвой

Пекин может разрабатывать для Москвы новый ударный беспилотник-камикадзе Sunflower 200. Он является аналогом иранского дрона Shahed 136.

Военный эксперт, главный редактор Defense Express Олег Катков сказал 24 Каналу, что производство этого дрона может быть инициативой частных китайских компаний. Однако оно осуществляется с официального разрешения Пекина.

Важно Китай и Россия совместно разрабатывают ударный беспилотник наподобие "Шахеда", – Bloomberg

Объективные риски есть

В то же время, несмотря на то, что об угрозе поставок вооружения из Китая в Россию говорится с 2022 года, пока ни одного случая такой поставки – по меньшей мере напрямую – не зафиксировано. Однако объективные риски, что это может произойти, довольно высоки.

Однако китайские частные компании продолжают поставлять в Россию производственное оборудование, в частности, высокоточные станки для производства вооружения. Также на российские предприятия поступает из Китая комплектующие, в частности, и для производства дронов, самолетов, танков и т.д.

Это также не является секретом, но это – не официальные, а частные поставки. В частности Россия использует компоненты из гражданской электроники для изготовления оружия и техники,

– пояснил военный эксперт.

Известно, что китайские частные компании напрямую сотрудничают с российскими оборонными, например, в области создания каналов видеосвязи на высоком расстоянии.

Поэтому можно предположить, что китайская компания по заказу непосредственно России может начать производить корпуса аналогов "Шахедов", которые уже будут начиняться россиянами боевой частью,

– заметил Олег Катков.

Однако самый важный вопрос, по его мнению, позволит ли официальный Пекин, который максимально дистанцируется от военного сотрудничества с Москвой, поставки вооружения и вообще помощь России.