Китай стал более открытым к переговорам: что действительно влияет на действия Пекина
Сегодня Китай стал гораздо более открытым и с ним пытаются коммуницировать. В то же время, Пекин пытается искать определенные балансы в своих взаимоотношениях, прежде всего с Соединенными Штатами и Европейским Союзом.
Такое мнение 24 Каналу озвучил политолог и исполнительный директор Международной ассоциации малых общин Алексей Буряченко, напомнив, что накануне в Китай с визитом приезжали министр финансов США Джанет Йеллен, госсекретарь США Энтони Блинкен и канцлер Германии Олаф Шольц.
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Почему Китай стал более открытым к диалогам
На каждой из этих публичных встреч звучал ключевой вопрос о помощи России в войне против Украины. Это очень важно, мы ведь видим вокруг этого вопроса консолидацию абсолютно всех. Другого такого вопроса, который публично артикулировали бы все дипломатические делегации, что прилетают в Китай, – нет. Этот вопрос объединяет сейчас весь западный мир, ибо совершенно очевидно, что так или иначе Китай пытается подыгрывать России.
Однако сейчас Пекин находится перед точкой кипения. Наши партнеры добавляют китайские предприятия в санкционные списки, что ставит Пекин и репутационно, и внутренне в очень неудобное положение.
Напомню, Китай, таким как мы его знаем, создали именно Соединенные Штаты. Соответственно, вторая экономика в мире – "колосс" на глиняных ногах. Если США и Евросоюз примут решение о выводе своих корпоративных инвестиций, то весь этот мыльный пузырь просто лопнет. И это даже не рецессия, которая сейчас происходит в Китае, продолжается с времен коронавируса, это будет совершенно классический дефолт,
– объяснил политолог.
В Пекине понимают эти риски, потому идут на все эти переговоры. Однако все равно пытаются работать с Кремлем. Более того, Буряченко убежден, что Китай не прекратит помогать России, но схемы, по которым они сотрудничают, могут стать более завуалированными и будут влетать Владимиру Путину в немалую копеечку.
Отношения между Китаем и США
- Госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что США видят попытки Китая вмешиваться в американские выборы. Такое заявление американского чиновника является инструментом давления, что должно сдержать Пекин.
- Соединенные Штаты имеют 2 рычага воздействия на КНР: экономический и военный. Относительно первого, то США вводят санкции против Китая, в частности, чтобы остановить его сотрудничество с Россией. С военной точки зрения – строят новые альянсы с участием Японии, Южной Кореи, Филиппин и т.д.
- Хотя с точки зрения геополитики Китай больше тяготеет к путинской России, с торговлей другая ситуация – Пекину важно торговать с западными партнерами. Поэтому КНР не будет выбирать четко сторону, а постарается и дальше держать баланс, наблюдая за тем, как закончится российско-украинская война.