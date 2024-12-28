Новый этап усиления Китая: политолог объяснил, над какими странами Россия теряет контроль

Россия всегда мечтала иметь хотя бы частичный контроль над Центральной Азией, но там большинство стран теперь попадают под влияние Китая. Он предлагает новые торговые и инвестиционные возможности.

Говорится о 3 странах, которые определенным образом отстраняют страну-агрессора от себя. Об этом 24 Каналу рассказал политолог Владимр Фесенко, отметив, что постепенно Пекин внедряет свою экономическую экспансию.

Смотрите также Зеленский поручил разведке передать Азербайджану информацию о катастрофе с Embraer 190

Где Россия теряет контроль

Китай, Кыргызстан и Узбекистан 28 декабря начали строительство совместной железной дороги. По словам политолога, это является новым этапом усиления влияния Китая на Центральную Азию. Пока Россия внедряет агрессивную политику в отношении этого региона и Украины, Китай постепенно делает собственные шаги.

Россия, которая хотела хотя бы частично контролировать Центральную Азию, сейчас теряет этот контроль,

– подчеркнул он.

Фесенко отметил, что ключевую роль в этом играет Казахстан, власть которого все больше смотрит в сторону Китая, а не России. Президент страны Касым-Жомарт Токаем постепенно отдаляется от Москвы, переходя на сторону Китая, но при этом сохраняет дружеские отношения с Западом.

Таким образом Россия теряет влияние на Казахстан, который является членом ОДКБ,

– подчеркнул политолог.

Между тем между страной-агрессором и Узбекистаном тоже есть напряжение. Ранее на территории страны было покушение на узбекских политиков, теперь начала появляться информация, что к этому были причастны люди Рамзана Кадырова.

Кроме того, Кремль ввел ограничения по работе на его территории трудовых мигрантов из Узбекистана, а сам Узбекистан отказался от вступления в Евразийский экономический союз.

Заметьте! Политолог, руководитель Центра анализа и стратегии Игорь Чаленко предположил, что Россия может отвлечь от себя Китай, ведь Кремль получает боеприпасы и солдат из Северной Кореи.

Очевидно, что после авиакатастрофы азербайджанского самолета, Россия теряет контроль и над Азербайджаном, ведь есть вероятность, что именно ПВО страны-агрессора сбили самолет.

Китай же предлагает новые возможности – торговые, экономические и инвестиционные. Строительство железной дороги показывает, что Китай усиливает экономическую экспансию,

– подытожил Фесенко.