Мовиться про 3 країни, які в певний спосіб відсторонюють країну-агресорку від себе. Про це 24 Каналу розповів політолог Володимр Фесенко, зауваживши, що поступово Пекін впроваджує свою економічну експансію.

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Де Росія втрачає контроль

Китай, Киргизстан та Узбекистан 28 грудня розпочали будівництво спільної залізниці. За словами політолога, це є новим етапом посилення впливу Китаю на Центральну Азію. Поки Росія впроваджує агресивну політику щодо цього регіону та України, Китай поступово робить власні кроки.

Росія, яка хотіла хоча б частково контролювати Центральну Азію, зараз втрачає цей контроль,

– наголосив він.

Фесенко зауважив, що ключову роль в цьому відіграє Казахстан, влада якого все більше дивиться в бік Китаю, а не Росії. Президент країни Касим-Жомарт Токаєм поступово віддаляється від Москви, переходячи на бік Китаю, але при цьому зберігає дружні відносини з Заходом.

В такий спосіб Росія втрачає вплив на Казахстан, який є членом ОДКБ,

– підкреслив політолог.

Тим часом між країною-агресоркою та Узбекистаном теж є напруга. Раніше на території країни був замах на узбецьких політиків, тепер почала з'являтись інформація, що до цього були причетні люди Рамзана Кадирова.

Крім того, Кремль ввів обмеження щодо роботи на його території трудових мігрантів з Узбекистану, а сам Узбекистан відмовився від вступу в Євразійський економічний союз.

Зауважте! Політолог, керівник Центру аналізу та стратегії Ігор Чаленко припустив, що Росія може відвернути від себе Китай, адже Кремль отримує боєприпаси та солдатів з Північної Кореї.

Очевидно, що після авіатрощі азербайджанського літака, Росія втрачає контроль і над Азербайджаном, адже є ймовірність, що саме ППО країни-агресорки збили літак.

Китай ж пропонує нові можливості – торговельні, економічні та інвестиційні. Будівництво залізниці показує, що Китай посилює економічну експансію,

– підсумував Фесенко.