Пекин начал новую игру, чтобы вытянуть из России максимум ресурсов, – политолог

Китай изучает способы обхода санкций на примере России. Страна ведет двойную игру: призывает к миру и одновременно пользуется страной-агрессором, выжимая из нее максимум ресурсов.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Игорь Чаленко, подчеркнув, что в этой ситуации Китай и себя пытается обезопасить, чтобы не попасть под вторичные санкции.

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Двойная игра Китая

Межведомственная группа, созданная Китаем в первые месяцы после начала большой войны, изучает влияние санкций и регулярно готовит отчеты для руководства страны.

Пекин начал новую игру, чтобы вытянуть из России максимум ресурсов по демпинговым ценам и лучше заходить на российский рынок,

– отметил политолог.

Просто феноменальными темпами Китай захватывает внутренний потребительский рынок России – начиная от автомобилей, завершая широкими влияниями на мебельную отрасль.

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Также межведомственная группа изучает риски и для самой экономики Китая. К примеру, недавно китайцы в финансовой сфере довольно оперативно ограничивали определенные действия с россиянами из-за дополнительных санкций США.

В этой ситуации Китай пытается себя обезопасить, чтобы не попасть на вторичные ограничения. Им удавалось примерно на 95%,

– отметил Игорь Чаленко.

С одной стороны, Пекин призывает к деэскалации и миру. С другой – выжимает максимум из потенциала, который появился из-за введения 16 тысяч санкций против России.

Что интересно, Китай может следить за Западом. Так, недавно ФБР сообщило о взломе 260 000 устройств, подключенных к интернету, китайской государственной компанией, в частности, камер и маршрутизаторов в США, Британии, Франции и Румынии.