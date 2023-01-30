Китай ведет прокси-войну и хочет ослабить Запад, – обозреватель об отношениях с Россией

Китай играет свою роль в войне России против Украины. Хотя он открыто не помогает стране-агрессору, но имеет свою выгоду из разворачивающегося на территории Украины военного конфликта.

Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его мнению, перед началом вторжения на территорию Украины Си Цзиньпин знал о намерениях Владимира Путина, но не помешал им.

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По его словам, Китай ведет прокси-войну с Западом чужими руками.

"Россия, когда начинала войну, надеялась на Китай. Товарищ Си давал какие-то обещания Путину. Но когда в войне что-то пошло не так, Си Цзиньпин задумался, нужно ли ему во всем этом участвовать", - считает политический обозреватель.

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Китаю помогают диктаторские режимы

Он рассказал, что около полутора лет назад Китай и Иран подписали контракт, согласно которому Пекин за несколько лет должен инвестировать в экономику Ирана от 300 до 400 миллиардов долларов.

Поэтому активно развивающаяся военная промышленность Ирана и производство беспилотников все это происходит не без помощи Китая. Пекин в свою очередь покупает у Ирана газ, который тот не может продавать на Запад,

– отметил Чибухчан.

Он отметил, что Китай сейчас не препятствует ни Ирану, ни России, противостоящим западному миру, но ослабить Запад он точно желает.

"И в этом вопросе ему могут помочь иранский и российский диктаторские режимы, понимающие, что им осталось недолго существовать", - подчеркнул Армен Чибухчян.

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