Китай ведет прокси-войну и хочет ослабить Запад, – обозреватель об отношениях с Россией
Китай играет свою роль в войне России против Украины. Хотя он открыто не помогает стране-агрессору, но имеет свою выгоду из разворачивающегося на территории Украины военного конфликта.
Об этом 24 Каналу рассказал историк, политический обозреватель Армен Чибухчан. По его мнению, перед началом вторжения на территорию Украины Си Цзиньпин знал о намерениях Владимира Путина, но не помешал им.
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По его словам, Китай ведет прокси-войну с Западом чужими руками.
"Россия, когда начинала войну, надеялась на Китай. Товарищ Си давал какие-то обещания Путину. Но когда в войне что-то пошло не так, Си Цзиньпин задумался, нужно ли ему во всем этом участвовать", - считает политический обозреватель.
Как Китай воюет с Западом чужими руками: смотрите видео
Китаю помогают диктаторские режимы
Он рассказал, что около полутора лет назад Китай и Иран подписали контракт, согласно которому Пекин за несколько лет должен инвестировать в экономику Ирана от 300 до 400 миллиардов долларов.
Поэтому активно развивающаяся военная промышленность Ирана и производство беспилотников все это происходит не без помощи Китая. Пекин в свою очередь покупает у Ирана газ, который тот не может продавать на Запад,
– отметил Чибухчан.
Он отметил, что Китай сейчас не препятствует ни Ирану, ни России, противостоящим западному миру, но ослабить Запад он точно желает.
"И в этом вопросе ему могут помочь иранский и российский диктаторские режимы, понимающие, что им осталось недолго существовать", - подчеркнул Армен Чибухчян.
Отношения Китая и России: важное
- По информации западных СМИ, Москва якобы не сообщила Пекин о том, что готовит вторжение в Украину. Такая позиция связана с тем, что Си Цзиньпин хочет максимально удалиться от Путина. Как отметил российский оппозиционный журналист Тимур Олевский, в Пекине не могли не знать, что Путин планирует напасть на Украину.
- Кремль декларирует, что выстроил тесные отношения с Пекином. Однако почему-то китайский лидер Си Цзиньпин решил сразу не принимать предложение российского диктатора Путина по поводу визита в Москву. В то же время китайские чиновники игнорируют вопросы от СМИ по этому поводу.
- Политолог Николай Давыдюк считает, что начался процесс отмежевания России от Китая. Они сближались последние 100 лет благодаря коммунизму и т.д. Однако Си Цзиньпин сменил курс. Он не хочет, чтобы Китай ассоциировался с Россией. Это Путин бегает за ним, хочет обняться и постоянно говорит о партнерстве, дружбе и братстве.