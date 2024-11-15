Китай впервые поставил летальное оружие России для войны против Украины, – СМИ

Китай впервые поставил России летальное оружие для ведения войны против Украины. В ЕС уже готовятся ввести санкции против Пекина.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на издание Frankfurter Allgemeine Zeitung. Соответствующие разведывательные данные предоставил государствам ЕС Верховный представитель Европейского Союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель.

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Что известно о поставках китайского оружия в Россию

Один из высокопоставленных дипломатов ЕС заявил изданию, что доказательства были "убедительными" и продемонстрировали "предоставление смертоносной поддержки" России со стороны Китая.

Теперь нам нужно рассмотреть все возможные меры (в отношении Китая – 24 Канал),

– сказал дипломат.

Эти меры содержат новые санкции, которые приводят к запрету на ведение бизнеса с китайскими компаниями, замораживанию активов и запрету на въезд отдельным китайским гражданам.

В то же время собеседник издания подчеркнул, что все же стоит обсудить эту поставку оружия России непосредственно с Китаем. Источники также подчеркнули, что дебаты о санкциях все еще находятся на ранней стадии.

Другой высокопоставленный дипломат ЕС ссылался на "очень серьезные" сообщения информационного агентства Reuters. В конце сентября в издании сообщали, что дочернее предприятие российской государственной оружейной компании "Алмаз-Антей" под названием "Купол" разработало и испытало новый боевой беспилотник большой дальности в Китае и хочет наладить там массовое производство для использования этих дронов в войне против Украины. Это было сделано при участии китайских экспертов.

К слову, один из высокопоставленных дипломатов ЕС также рассказывал корреспондентке 24 Канала, что европейские разведывательные службы сообщали о существовании завода в Китае, который производит дроны для России. Впрочем, пока у Евросоюза недостаточно доказательств о причастности китайского правительства.