Участие китайцев в войне против Украины не означает то же самое, что добровольное присоединение иностранцев в ряды Вооруженных Сил. Это совершенно разные вещи и понятия.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на слова главы Офиса Президента Андрея Ермака в интервью Corriere della Sera.

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Что сказал Ермак о китайцах, воюющих за Россию

Журналист спросил, не может ли Россия привлекать китайцев для войны, так же как тысячи американских, немецких, французских, итальянских и многие другие добровольцев и наемников воюют вместе с украинскими солдатами.

Глава Офиса Президента объяснил, что этого не должно происходить, ведь Пекин всегда заявлял, что он нейтрален в отношении российско-украинской войны.