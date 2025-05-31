Россия впервые показала китайский боевой лазер: уже применяется против дронов

Российская армия впервые показала боевой лазер, которым планирует сбивать беспилотники. Как выяснилось, речь идет о китайской системе LASS, которую также используют Иран и, вероятно, другие союзники Москвы.

Об этом рассказывает 24 Канал со ссылкой на Defense Express. Россияне впервые признали, что используют китайское боевое лазерное оружие – речь о Low-Altitude Laser Defending System (LASS).

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Китайский лазер в руках россиян

Пропагандистский канал обнародовал видео, где показали эту систему в действии. По утверждению авторов, установка входит в состав мобильной ПВО так называемого отряда "Кочевник" и применяется против беспилотников.

Россия применяет LASS против беспилотников: смотреть видео

На видео – смонтированы кадры с машиной под сеткой, рабочим местом оператора, активацией радара, а также испытаниями лазера по бронеплите и дронах. Однако стоит отметить, что доказательств реального боевого применения не приведено – только смонтированные кадры из разных источников.

Интересно, что сами же россияне признают: это оружие не является отечественной разработкой. LASS – китайская система, которую производит Китайская академия инженерной физики. Она имеет мощность около 10 – 20 кВт и способна уничтожать медленные низколетящие цели на расстоянии до 1,5 километров. На "ослепление" цели хватает 10 секунд, а полная боевая работа длится до 200 секунд.

Такие системы также замечали на вооружении Ирана. Москва все активнее полагается на иностранное оружие, признавая провал собственных высокотехнологичных разработок.