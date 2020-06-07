Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива выразил солидарность с американским народом из-за "трагической гибели темнокожего великомученика Джорджа Флойда". Он, в частности, предлагает переименовать в Киеве в честь погибшего афроамериканца проспект Степана Бандеры, включить его в списки Небесной Сотни и выплатить семье Флойда 10 миллионов долларов.

Заявление Кивы о Флойде

Свои слова произнес Кива 7 июня – почти через две недели после смерти Джорджа Флойда. Соответствующее сообщение появилось в его телеграмм-канале.

Обратите внимание Нардеп Илья Кива заработал на отмывании денег и купил Toyota Land Cruiser за 2,2 млн гривен

В солидарность с американским народом, разделяя их национальное горе в связи с трагической гибелью чернокожего великомученика. Как народный депутат Украины предлагаю объявить неделю траура и переименовать в Киеве проспект Степана Бандеры на проспект Флойда,

– заявил Кива.

Одновременно он обратился к председателю ПЦУ митрополита Епифания с требованием канонизировать "невинно убиенного Флойда" и назначить день почитания его в церкви.

Также Кива предложил украинскому премьеру Денису Шмыгалю выделить 10 миллионов долларов материальной помощи семье погибшего афроамериканца, "борца за свободу и права темнокожих людей"

"Прошу рассмотреть возможность включения Флойда в списки Небесной Сотни как человека, который начал Революцию Достоинства в Соединенных Штатах Америки. Навсегда с Флойдом – в сердце", – подытожил Кива.

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Что известно о смерти Джорджа Флойда: главное

25 мая полицейские задержали Джорджа Флойда за то, что он якобы пытался рассчитаться в магазине фальшивыми чеком на 20 долларов.

Во время задержания один из копов применил удушающий прием , став ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований.

, став ему коленом на шею. Этот прием не запрещен в Миннесоте, однако держать мужчину более 5 минут в таком положении не было никаких оснований. В конце концов, вызвали медиков, когда Флойд затих и прекратил умолять о помощи. Но было уже слишком поздно. Мужчине вызвали "скорую", однако до больницы он не дожил.

По результатам независимого вскрытия, который заказала семья Флойда, мужчина скончался от асфиксии, вызванной давлением на шею и спину.

После смерти Флойда в США и во всем мире прошли массовые протесты. Самая массовая демонстрация 6 июня состоялась в Вашингтоне.

Сначала акции носили мирный характер, однако впоследствии протестующие начали бить и забрасывать камнями полицейских, поджигать отделение полиции, грабить магазины и прочее.

впоследствии протестующие начали бить и забрасывать камнями полицейских, поджигать отделение полиции, грабить магазины и прочее. Как следствие в некоторых городах ввели комендантский час и приобщили отряды Нацгвардии.

и приобщили отряды Нацгвардии. Дело получило и политическую окраску, когда протест поддержал и главный конкурент Трампа на выборах – Джо Байден.

Коротко о проспекте Бандеры в Киеве

Московский проспект переименовали в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета (87 депутатов голосовали "за").

переименовали в честь Степана Бандеры в 2016 году решением Киевского городского совета (87 депутатов голосовали "за"). 25 июня 2019 года Окружной административный суд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича.

Московского проспекта на Степана Бандеры и проспекта генерала Ватутина на Шухевича. В суде заявили, что проспекты Московский и Генерала Ватутина было переименованы на Степана Бандеры и Романа Шухевича с нарушением процедуры . Кроме того, решение отменили в связи с "отсутствием должного обоснования принятия соответствующих решений".

. Кроме того, решение отменили в связи с "отсутствием должного обоснования принятия соответствующих решений". В июне городской голова Киева Виталий Кличко заявил, что готовится апелляция на решение Окружного админсуда Киева. Впоследствии Украинский институт национальной памяти подал соответствующую апелляционную жалобу.

В декабре 2019 года Апелляционный суд Киева отменил решение Окружного админсуда Киева о признании незаконным переименования двух проспектов в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича. Таким образом, в Киеве и в дальнейшем остаются проспекты с такими названиями.

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