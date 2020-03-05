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      Собаці – собача смерть, – Кива нахабно прокоментував відставку Рябошапки

      - Читать новость на русском
      Кива нахабно прокоментував відставку Рябошапки / pravo.ua

      Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива емоційно прокоментував відставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Одіозний політик назвав його слабаком та побажав "собачої смерті".

      Напередодні голосування за відставку, Руслан Рябошапка виступив у Верховній Раді та відзвітував про досягнення за пів року його діяльності. Однак ексгенпрокурор не дочекався запитань від депутатів і просто вийшов із зали.

      Раніше Кива брехун, – Рябошапка прокоментував скандальну заяву нардепа

      Ілля Кива засудив поведінку Рябошапки і назвав його слабаком. "Він навіть не чоловік. Вмій відповідати і тримати удар", – звернувся Кива.

      Після цього одіозний політик у притаманній йому манері обізвав Рябошапку "обідраним псом" і облаяв його. Нардеп припустив, що колишній генпрокурор "втече до Франції", бо там його сім’я.

      Собаці – собача смерть,
      – нахабно підсумував Кива.

      Кива нахабно прокоментував відставку Рябошапки: дивіться відео

      Зверніть увагу! Ілля Кива неодноразово відзначався у Раді. Наприклад під час штовханини на аграрному комітеті Ілля Кива погрожував з'їсти "слугу народу" Мотовиловця. Політик радив українцям ловити горобців або продати нирку, щоб сплатити за комуналку, а також бажав журналістці "народити сина", відповідаючи на запитання про листування з скандальним російським політиком Жиріновським.

      Що відомо про відставку Рябошапки?Верховна Рада на позачерговому засіданні, 5 березня, звільнила генпрокурора Руслана Рябошапку. За це проголосували 263 депутатів.

      3 березня у Верховній Раді зареєстрували проєкт постанови про звільнення Рябошапки з посади керівника Офісу генпрокурора. У пояснювальній записці до документа нардепи висунули до Рябошапки низку претензій:

      – Що за понад пів року перебування на посаді Рябошапка не продемонстрував активності у розслідуванні протиправної діяльності найвищих посадових осіб держави;
      – Що за час його каденції жодне резонансне досудове розслідування не доведено до завершення;
      – Що жодного обвинувального акту в справах про ймовірні злочини високопосадовців до суду не спрямовано.

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Верховна Рада Офіс генпрокурора Руслан Рябошапка Новини політики Опозиційна платформа – За життя Ілля Кива
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