Собаке – собачья смерть, – Кива нагло прокомментировал отставку Рябошапки

Нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива эмоционально прокомментировал отставку генпрокурора Руслана Рябошапки. Одиозный политик назвал его слабаком и пожелал "собачьей смерти".

Перед голосованием за отставку Руслан Рябошапка выступил в Верховной Раде и отчитался о достижениях за полгода его деятельности. Однако экс-генпрокурор не дождался вопросов от депутатов и просто вышел из зала.

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Илья Кива осудил поведение Рябошапки и назвал его слабаком. "Он даже не мужчина. Умей отвечать и держать удар", – сказал Кива.

После этого одиозный политик в свойственной ему манере обозвал Рябошапку "ободранным псом" и обругал его. Нардеп предположил, что бывший генпрокурор "убежит во Францию", потому что там его семья.

Собаке – собачья смерть,

– нагло подытожил Кива.

Кива нагло прокомментировал отставку Рябошапки: смотрите видео

Обратите внимание! Илья Кива неоднократно отмечался в Раде. Например во время столкновений на аграрном комитете Илья Кива угрожал съесть "слугу народа" Мотовиловца. Политик советовал украинцам ловить воробьев или продать почку, чтобы оплатить коммуналку, а также желал журналистке "родить сына", отвечая на вопрос о переписке со скандальным российским политиком Жириновским.

Что известно об отставке Рябошапки?Верховная Рада на внеочередном заседании, 5 марта, уволила генпрокурора Руслана Рябошапку. За это проголосовали 263 депутата.



3 марта в Верховной Раде зарегистрировали проект постановления об увольнении Рябошапки с должности руководителя Офиса генпрокурора. В пояснительной записке к документу нардепы выдвинули к Рябошапке ряд претензий:



– Что за полгода пребывания на посту Рябошапка не продемонстрировал активности в расследовании противоправной деятельности высших должностных лиц государства;



– Что за время его каденции ни одно резонансное досудебное расследование не доведено до завершения;



– Что ни одного обвинительного акта по делам о вероятных преступлениях высокопоставленных должностных лиц в суд не направлено.