Нардеп від "Опозиційної платформи – За життя" Ілля Кива висловив солідарність з американським народом через "трагічну загибель темношкірого великомученика Джорджа Флойда". Він, зокрема, пропонує перейменувати в Києві на честь загиблого афроамериканця проспект Степана Бандери, включити його до списків Небесної Сотні та виплатити родині Флойда 10 мільйонів доларів.

Заява Киви щодо Флойда

Свої слова Кива виголосив 7 червня – майже через два тижні після смерті Джорджа Флойда. Відповідний допис з’явився у його телеграм-каналі.

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В солідарність з американським народом, розділяючи їхнє національне горе у зв'язку з трагічною загибеллю чорношкірого великомученика. Як народний депутат України пропоную оголосити тиждень жалоби та перейменувати в Києві проспект Степана Бандери на проспект Флойда,

– заявив Кива.

Водночас він звернувся до голови ПЦУ митрополита Епіфанія з вимогою канонізувати "невинно убієнного Флойда" та призначити день шанування його в церкві.

Також Кива запропонував українському прем’єру Денису Шмигалю виділити 10 мільйонів доларів матеріальної допомоги сім'ї загиблого афроамериканця, "борця за свободу та права темношкірих людей"

"Прошу розглянути можливість включення Флойда до списків Небесної Сотні як людини, що почала Революцію Гідності в Сполучених Штатах Америки. Назавжди з Флойдом – у серці", – підсумував Кива.

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Що відомо про смерть Джорджа Флойда: головне

25 травня поліцейські затримали Джорджа Флойда за те, що він н ачебто намагався розрахуватися в магазині фальшивим чеком на 20 доларі в.

в. Під час затримання один з копів застосува в задушливий прийом , ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав.

, ставши йому коліном на шию. Цей прийом не заборонено у Міннесоті, однак тримати чоловіка понад 5 хвилин у такому положенні не було жодних підстав. Зрештою, викликали медиків, коли Флойд затих і припинив благати про допомогу. Але було вже надто пізно. Чоловікові викликали "швидку", проте до лікарні він не дожив.

За результатами незалежного розтину, який замовила сім'я Флойда, чоловік помер від асфіксії, викликаної тиском на шию та спину.

Після смерті Флойда США та світом прокотилися масові протести. Наймасовіша демонстрація 6 червня відбулася у Вашингтоні.

Спершу акції мали мирний характер, однак згодом протестувальники почали бити та закидати камінням поліцейських, підпалювати відділки поліції, грабувати магазини тощо.

однак згодом протестувальники почали бити та закидати камінням поліцейських, підпалювати відділки поліції, грабувати магазини тощо. Як наслідок у деяких містах запровадили комендантську годину та долучили загони Нацгвардії.

та долучили загони Нацгвардії. Справа отримала й політичне забарвлення, коли протест підтримав і головний конкурент Трампа на виборах – Джо Байден.

Коротко про проспект Бандери в Києві

Московський проспект перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за").

перейменували на честь Степана Бандери у 2016 році рішенням Київської міської ради (87 депутатів голосували "за"). 25 червня 2019 року Окружний адміністративний суд Києва скасував рішення про перейменування Московського проспекту на Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на Шухевича.

Московського проспекту на Степана Бандери та проспекту генерала Ватутіна на Шухевича. У суді заявили, що проспекти Московський та Генерала Ватутіна було перейменовано на Степана Бандери та Романа Шухевича з порушенням процедури. Окрім того, рішення скасували у зв'язку з "відсутністю належного обґрунтування прийняття відповідних рішень".

Окрім того, рішення скасували у зв'язку з "відсутністю належного обґрунтування прийняття відповідних рішень". У червні міський голова Києва Віталій Кличко заявив, що готується апеляція на рішення Окружного адмінсуду Києва. Згодом Український інститут національної пам’яті подав відповідну апеляційну скаргу.

У грудні 2019 року Апеляційний суд Києва скасував рішення Окружного адмінсуду Києва щодо визнання незаконним перейменування двох проспектів на честь Степана Бандери та Романа Шухевича. Таким чином, у Києві й надалі залишаються проспекти з такими назвами.

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