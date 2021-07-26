Я приду к власти, – Кива на кремлевском канале "спрогнозировал революцию" в Украине
Источник:24 канал
Илья Кива известен скандалами и возмутительными пророссийскими заявлениями. Он в очередной раз спровоцировал обсуждение после того, как истерично пообещал прийти к власти в Украине.
Такое заявление нардеп от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Илья Кива сделал в эфире российского "Первого канала". Он сказал, что в Украине якобы состоятся вскоре массовые протесты, а виновны во всем – США.
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Такие странные обвинения Кивы прозвучали в кремлевской Программе "Время покажет" – там нардеп явился по видеосвязи.
Он считает, что уже в сентябре украинцы будут выходить на протесты. Однако из чего нардеп сделал такие выводы – неизвестно.
Кива уверен, что как можно быстрее он придет к власти и "наведет порядок".
Я – оппозиция. Я – тот, кто придет к власти уже завтра со своей партией,
– заверил нардеп.
Истерические крики Кивы
Речь Кивы можно точно назвать истерикой, ведь нардеп часто срывался на крик и даже позволял себе грубо общаться с людьми. Однако Кива в очередной раз доказал свою позицию. Он считает, что Россия хочет Украине только добра, а во всех бедах виноваты США.
"Люди – нищие, голодные, безработные. Дальше возможности жить в Украине нет – это объективная реальность", – сказал Кива.
Стоит заметить, что в сети активно обсуждают заявление Кивы. Однако у большинства реакций – высмеивание.
Последние курьезы Кивы
- Илья Кива 24 июня заявил, что его якобы вызвали на допрос из-за советской шапки. В прокуратуре все отрицали.
- В этом же месяце Кива и партия ОПЗЖ устроили очень странный "марш". Он состоялся на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Что интересно, перед этим была информация, что нардеп искал людей, которым обещал 250 гривен.
- Нардеп сказал, что готов вступать в Раде в схватку с Василием Вирастюком. Однако она не обязательно должна быть физической.
- К слову, Илья Кива устроил драку с Николаем Тищенко в Раде.