Кива уже сдал наградное оружие

Скандальный нардеп Илья Кива сдал работникам полиции наградное оружие. Речь идет о двух пистолетах и разрешениях на их хранение.

В управление коммуникации Нацполиции отметили, что разрешения на право хранения и ношения наградного оружия Кивы аннулировали в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины. Вывод об аннулировании разрешений утвердил глава Нацполиции.

Обратите внимание Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"

18 ноября Илья Кива сдал два наградные пистолеты – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции в Киеве, говорится в сообщении.

Министр внутренних дел Денис Монастырский еще 16 ноября заявил о подписании приказа о лишении Ильи Кивы права на наградное оружие, которое депутату выдали еще в 2015 году.

Основанием для соответствующего решения, по словам Монастырского, является недостойное поведение и действия Ильи Кивы.

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Скандальные инциденты вокруг Кивы и оружия: коротко