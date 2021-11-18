Кива уже сдал наградное оружие
Источник:Национальная полиция
Скандальный нардеп Илья Кива сдал работникам полиции наградное оружие. Речь идет о двух пистолетах и разрешениях на их хранение.
В управление коммуникации Нацполиции отметили, что разрешения на право хранения и ношения наградного оружия Кивы аннулировали в соответствии с приказом Министерства внутренних дел Украины. Вывод об аннулировании разрешений утвердил глава Нацполиции.
Обратите внимание Киву лишили права на наградное оружие из-за "недостойного поведения"
18 ноября Илья Кива сдал два наградные пистолеты – Glock-19 и АПС и разрешения на их хранение работникам подразделения контроля за оборотом оружия Главного управления Национальной полиции в Киеве, говорится в сообщении.
Министр внутренних дел Денис Монастырский еще 16 ноября заявил о подписании приказа о лишении Ильи Кивы права на наградное оружие, которое депутату выдали еще в 2015 году.
Основанием для соответствующего решения, по словам Монастырского, является недостойное поведение и действия Ильи Кивы.
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Скандальные инциденты вокруг Кивы и оружия: коротко
- 15 октября Илья Кива опубликовал видео "празднования" годовщины убийства Степана Бандеры. Скандальный нардеп в видео фигурирует с предметом, похожим на боевой автомат.
- Впоследствии генпрокурор Ирина Венедиктова сообщила, что из-за соответствующего инцидента против Кивы открыли уголовное дело.
- Впоследствии Кива снова попал в очередной скандал – "отпраздновал" освобождение Киева от нацистов, обстреляв портрет Бандеры. На это одиозный политик сразу получил ответ.