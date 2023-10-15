"Израиль после поражения захватит Украину": Кива выдал серию новых маразмов и нарисовал карту

Одиозный Илья Кива снова озвучил свои нелепые заявления. В частности, подозреваемый в государственной измене, бывший депутат заявил, что якобы "Израиль захватит Украину".

Соответствующие заявления он озвучил в эфире российских пропагандистов. Экснардеп даже показывал свои фантазии на карте, пишет 24 Канал.

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Что в этот раз выдал Кива

Очевидно, не долго думая, Илья Кива заявил, что якобы Израиль должен "захватить" Украину. Ведь именно здесь есть погребение цадиков (духовные руководители группы религиозных евреев). В частности, в Умани похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Праведный Нахман из Брацлава.

Именно поэтому израильтяне должны "переселиться" на Запад Украины.

Удивительные заявления Ильи Кивы: смотрите видео

Кроме того, Кива заявил, что это должно случиться после того, как Израиль "проиграет" в войне, потому что якобы союзники мусульман "достаточно сильны".

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