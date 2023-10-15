"Израиль после поражения захватит Украину": Кива выдал серию новых маразмов и нарисовал карту
Одиозный Илья Кива снова озвучил свои нелепые заявления. В частности, подозреваемый в государственной измене, бывший депутат заявил, что якобы "Израиль захватит Украину".
Соответствующие заявления он озвучил в эфире российских пропагандистов. Экснардеп даже показывал свои фантазии на карте, пишет 24 Канал.
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Что в этот раз выдал Кива
Очевидно, не долго думая, Илья Кива заявил, что якобы Израиль должен "захватить" Украину. Ведь именно здесь есть погребение цадиков (духовные руководители группы религиозных евреев). В частности, в Умани похоронен основатель брацлавского (бресловского) хасидизма Рабби Праведный Нахман из Брацлава.
Именно поэтому израильтяне должны "переселиться" на Запад Украины.
Удивительные заявления Ильи Кивы: смотрите видео
Кроме того, Кива заявил, что это должно случиться после того, как Израиль "проиграет" в войне, потому что якобы союзники мусульман "достаточно сильны".
Предыдущие новости о Киве
- Ильи Киви объявляли подозрения по нескольким статьям. В частности, его подозревают в публичных призывах к насильственному изменению конституционного строя и пропаганде войны, а также в госизмене и нарушении территориальной целостности, пропаганде войны и призывах к насильственной смене власти.
- Еще в мае 2022 года Илью Киву объявили в международный розыск. Ведь он находится в России и, выступая перед пропагандистами, предлагал физически устранить президента и наших чиновников, а также призвал к ведению агрессивной войны на территории Украины.
- Кстати, в июне 2023 года Кива озвучил очередной фейк о якобы "интервью мертвого Буданова". Подробнее читайте здесь.