Киву волнует, когда будут "платные камеры в следственном изоляторе СБУ", – Малюська

Министр юстиции Денис Малюська рассказал подробности о платных камерах, которые появятся в СИЗО. Он обратил внимание на то, что этот вопрос интересовал скандального нардепа Илью Киву.

Чиновник пояснил, что такие камеры готовят "для всех". Мол, в стране – демократия. Поэтому, пожалуй, всем было бы полезно и удобно.

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Малюська вспомнил, что во время прямых трансляций заседаний профильных комитетов вопросом платных камер часто интересуется Илья Кива. "Единственная просьба, он мне ее озвучивает периодически: когда вы организуете платные камеры в следственном изоляторе СБУ?", – отметил министр.

Потому что если он к нам попадет, он спокоен, что все будет хорошо, а туда (в СБУ – 24 канал) – нет. Его это, например, волнует,

– отметил он.

И добавил, что заинтересованность у всех есть. Мол, перед Богом и в тюрьме – все равны. "Важна история, надо ее поддерживать, тем более, что в полезное дело идет, – убежден Малюська.

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