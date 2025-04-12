"Иисус, пожалуйста, дай нам сил": пресс-секретарь Белого дома молится до выхода к журналистам

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт имеет интересную традицию перед каждым брифингом с журналистами. Американский чиновник вместе с коллегами зачитывает молитву, прежде чем выйти к медийщикам.

Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с Кэролайн Левитт, которое распространил телеканал Fox News.

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Кэролайн Левитт молится перед брифингами

В сети отметили, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт молится со своими сотрудниками перед каждым пресс-брифингом.

Первой видео, где Ливитт молится перед встречей со СМИ, опубликовала в сеть Х Марго Мартин, старшая помощница в Администрации президента Трампа.

На Ливитт стояла со своим персоналом в Белом доме у закрытых дверей, которые вели в комнату для брифинга.

Господи Иисусе, дай нам силу, знания, способность четко формулировать наши слова, развлекаться и быть уверенными. Во имя Иисуса. Аминь,

– сказала Ливитт.