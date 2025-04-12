"Иисус, пожалуйста, дай нам сил": пресс-секретарь Белого дома молится до выхода к журналистам
- Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт молится со своими коллегами перед каждым пресс-брифингом.
- Видео с молитвой Левитт распространил телеканал Fox News, а впервые опубликовала Марго Мартин.
Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт имеет интересную традицию перед каждым брифингом с журналистами. Американский чиновник вместе с коллегами зачитывает молитву, прежде чем выйти к медийщикам.
Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на видео с Кэролайн Левитт, которое распространил телеканал Fox News.
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Кэролайн Левитт молится перед брифингами
В сети отметили, что пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт молится со своими сотрудниками перед каждым пресс-брифингом.
Первой видео, где Ливитт молится перед встречей со СМИ, опубликовала в сеть Х Марго Мартин, старшая помощница в Администрации президента Трампа.
На Ливитт стояла со своим персоналом в Белом доме у закрытых дверей, которые вели в комнату для брифинга.
Господи Иисусе, дай нам силу, знания, способность четко формулировать наши слова, развлекаться и быть уверенными. Во имя Иисуса. Аминь,
– сказала Ливитт.
Затем пресс-секретарь вышла, чтобы начать свой брифинг.
Кэролайн Левитт молится, прежде чем начать брифинг с журналистами / Видео с аккаунта Марго Мартин в соцсети Х
К слову, ранее государственный секретарь США Марко Рубио появился в эфире телеканала Fox News с крестом на лбу. Это символ Пепельной среды в католических конфессиях, который знаменует начало Великого поста перед Пасхой.