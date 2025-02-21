Может сводить счеты на должности: Сенат утвердил конспиролога Кэша Пателя в качестве директора ФБР

Сенат США проголосовал за назначение Кеша Пателя на должность директора ФБР. Два сенатора из Республиканской партии не поддержали это решение. Ранее Патель угрожал самим работникам ФБР и СМИ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Кэш Патель известен своей верой в конспирологические теории, но это не остановило Трампа. Более того, известно, что Патель получал деньги от режиссера со связями в Кремле.

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Что известно о Пателе и кто из республиканцев выступил против его назначения

Кэш Патель является давним сторонником MAGA и разделяет идею "глубинного государства". Был руководителем штаба главы Пентагона и советником Трампа по нацбезопасности. Он жестко критиковал ФБР и призвал уволить всех, кто не поддерживает Трампа. Мол, работники ФБР – это копы, поэтому пусть "ловят преступников по всей Америке".

Патель обещал забрать у ФБР функции разведки. А еще хотел искать заговорщиков среди СМИ, которые "сфальсифицировали" выборы 2020 года.

Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски вместе с демократами голосовали против его назначения. Голоса разделились почти поровну – 51 против 49. И все же сторонники Трампа перевесили.

Недавняя политическая деятельность господина Пателя подрывает его способность выполнять аполитичную роль директора ФБР,

– сказала Сьюзан Коллинз.

Лиза Мурковски сказала, что Патель может использовать ФБР, чтобы сводить политические счеты.

"Американский народ заслуживает прозрачное, подотчетное и преданное правосудию ФБР. Политизация нашей системы правосудия подорвала доверие общественности – но это закончится сегодня", – написал сам Патель.

Предыдущий директор ФБР Кристофер Рэй подал в отставку из-за политических страстей вокруг ведомства. Он заявлял, что не боится мести со стороны команды Трампа, потому что добросовестно работал в соответствии с законом.