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24 Канал Новости мира Может сводить счеты на должности: Сенат утвердил конспиролога Кэша Пателя в качестве директора ФБР
21 февраля, 01:55
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Может сводить счеты на должности: Сенат утвердил конспиролога Кэша Пателя в качестве директора ФБР

Ирина Чеботникова

Сенат США проголосовал за назначение Кеша Пателя на должность директора ФБР. Два сенатора из Республиканской партии не поддержали это решение. Ранее Патель угрожал самим работникам ФБР и СМИ.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на CNN. Кэш Патель известен своей верой в конспирологические теории, но это не остановило Трампа. Более того, известно, что Патель получал деньги от режиссера со связями в Кремле.

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Что известно о Пателе и кто из республиканцев выступил против его назначения

Кэш Патель является давним сторонником MAGA и разделяет идею "глубинного государства". Был руководителем штаба главы Пентагона и советником Трампа по нацбезопасности. Он жестко критиковал ФБР и призвал уволить всех, кто не поддерживает Трампа. Мол, работники ФБР – это копы, поэтому пусть "ловят преступников по всей Америке".

Патель обещал забрать у ФБР функции разведки. А еще хотел искать заговорщиков среди СМИ, которые "сфальсифицировали" выборы 2020 года.

Сьюзан Коллинз и Лиза Мурковски вместе с демократами голосовали против его назначения. Голоса разделились почти поровну – 51 против 49. И все же сторонники Трампа перевесили.

Недавняя политическая деятельность господина Пателя подрывает его способность выполнять аполитичную роль директора ФБР,
– сказала Сьюзан Коллинз.

Лиза Мурковски сказала, что Патель может использовать ФБР, чтобы сводить политические счеты.

"Американский народ заслуживает прозрачное, подотчетное и преданное правосудию ФБР. Политизация нашей системы правосудия подорвала доверие общественности – но это закончится сегодня", – написал сам Патель.

Предыдущий директор ФБР Кристофер Рэй подал в отставку из-за политических страстей вокруг ведомства. Он заявлял, что не боится мести со стороны команды Трампа, потому что добросовестно работал в соответствии с законом.