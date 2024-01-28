Лидер ультраправой партии "Альянс за союз Румынии" Клаудиу Тарзиу сделал циничное заявление по поводу Украины. Политик заявил, что хочет "аннексировать некоторые территории Украины".

Тарзиу также сказал, что готов пожертвовать членством Румынии в НАТО, которое может прекратиться сразу же после возможной аннексии территории Украины. В то же время, он готов искать пути восстановления отношений с Россией.

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Во время своей речи в Яссах Тарзиу заявил, что хочет возобновить отношения с Россией, если Москва этого захочет.

Я признаю необходимость хорошего сотрудничества между Румынией и Россией, я готов это поддержать. Но только после того, как Россия докажет, что она тоже хочет всего этого,

– подчеркнул он.

Кроме того, лидер партии "Альянс за союз Румынии" заметил, что, мол, его страна "раздавлена между двумя империями, которые нарушают наш суверенитет". Речь идет именно о НАТО и России.

"НАТО, для присоединения к которому Румыния приложила огромные усилия. Именно для того, чтобы защитить нас от россиян, которые уже "вторглись к нам 12 раз" – является только одной из тех империй, с какими нам приходится иметь дело, чтобы забрать куски Украины", – цинично сказал он.

В то же время в издании News Week раскритиковали недавнее заявление политика из-за того, что она может сделать румын беззащитными перед военными амбициями России.

Обратите внимание! Партия Клаудиу Тарзиу регулярно выражает антиукраинские заявления и выступает за сближение с Россией. Да, В первые дни после начала полномасштабного вторжения России в Украину лидер партии заявил о "готовности присоединиться к россиянам".

В то же время, позиция Тарзиу не отражает официальной позиции Румынии по отношению к нашему государству., а румынская сторона продолжает оказывать необходимую поддержку Украине.

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