Кличко опасается тактического ядерного удара по Киеву

Российские убийцы не перестают угрожать миру ядерным оружием. Они могут прибегнуть к его применению, чтобы уничтожить Киев.

Об этом заявил мэр столицы Виталий Кличко. Он отметил, что обеспокоен возможностью применения тактического ядерного оружия против Киева.

К теме На фоне учений Арестович оценил вероятность нового вторжения из Беларуси и наступления на Киев

"Безопасность сейчас приоритет. Да, конечно, мы волнуемся, и надеемся, что наши воины защищают нас, но риск все еще есть. Без наших партнеров, без США и европейских стран мы не сможем выжить", – сказал мэр.

Нет гарантий безопасности

По словам Кличко, Киев остается главной целью для российских оккупантов. Он заявил, что обстрелы могут произойти в любую минуту.

Как мэр Киева я говорю всем: "Извините, это ваш личный риск, но мы не можем дать вам гарантии". Пока в Украине война, мы не можем дать гарантии ни одному украинцу,

– подчеркнул мэр.

Арестович заявил, что ядерного удара не будет

Советник руководителя Офиса Президента Алексей Арестович убежден, что оккупанты не нанесут ядерного удара по Киеву. По его словам, доказательством является то, что временная поверенная в делах США Кристина Квин 8 мая вернулась в столицу. Кроме нее, приехали и дипломаты. Арестович считает, что это навсегда должно закрыть вопросы панических сплетен.

"Я уже устал отвечать на этот вопрос. Не будет ядерного удара по Киеву. Спасибо Кристине Квин за работников американского посольства", – добавил советник.

Обратите внимание – в США считают, что Путин может использовать ядерное оружие: смотрите видео

Масштабы повреждений в Киеве: что известно