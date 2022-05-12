Про це заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він зазначив, що стурбований можливістю застосування тактичної ядерної зброї проти Києва.

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"Безпека зараз є пріоритетом. Так, звичайно, ми хвилюємося, і сподіваємося, що наші воїни захищають нас, але ризик все ще є. Без наших партнерів, без США та європейських країн ми не зможемо вижити", – сказав мер.

Немає гарантій безпеки

За словами Кличка, Київ залишається головною ціллю для російських окупантів. Він заявив, що обстріли можуть бути у будь-яку хвилину.

Як мер Києва я кажу всім: "Вибачте, це ваш особистий ризик, але ми не можемо дати вам гарантії". Поки в Україні війна, то ми не можемо дати гарантії жодному українцю,

– наголосив мер.

Арестович заявив, що ядерного удару не буде

Радник керівника Офісу Президента Олексій Арестович переконаний, що окупанти не завдадуть ядерного удару по Києву. За його словами, доказом є те, що тимчасова повірена у справах США Крістіна Квін 8 травня повернулася до столиці. Крім неї, приїхали й дипломати. Арестович вважає, що це назавжди має закрити питання панічних пліток.

"Я вже втомився відповідати на це питання. Не буде ядерного удару по Києву. Дякуємо Крістіні Квін за працівників американського посольства", – додав радник.

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