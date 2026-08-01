"Деньги выделили, а результата нет": Кличко резко раскритиковал районы Киева за сокрытие

Частые обстрелы со стороны России вынуждают столицу незамедлительно решать проблемы безопасности гражданского населения. В Киеве уже функционируют тысячи защитных сооружений, однако во многих районах их по-прежнему не хватает.

Мэр Киева Виталий Кличко в комментарии для "Суспильного" заявил, что проблема убежищ в столице становится все более острой.

Что Кличко сказал об укрытиях в столице?

Мэр города рассказал о мерах, которые принимает столица, чтобы обеспечить жителей необходимым количеством защитных сооружений. По словам Кличко, в настоящее время в Киеве насчитывается более 4 тысяч укрытий различного типа.

Он также высказался об установке мобильных укрытий. По словам мэра, это "более сложный вопрос".

Кроме того, городские власти работают над началом установки новых объектов в тех районах, где сооружений гражданской защиты не хватает. В то же время Кличко заявил о недостаточных усилиях со стороны районных государственных администраций, подчеркнув, что средства на укрытия выделялись в полном объеме.

"Говорим „ай-ай-ай“ и публично освещаем деятельность или бездействие того или иного главы района", – заявил Кличко.

По его мнению, "если районные администрации не выполняют свои обязанности, то нужно находить тех людей, которые будут их выполнять".

Ранее киевляне жаловались на отсутствие достаточного количества убежищ. Начальник управления образования Святошинского района Алексей Сукенников сообщил, что открытие двух школьных убежищ задерживается из-за бюрократических процедур.

Напомним также, что недавно в правительстве поручили безотлагательно проверить укрытия по всей стране. В то же время в Офисе омбудсмена Украины заявили, что в ходе проверки 1 066 укрытий по стране нарушения выявили в 93% из них, в частности в 125 объектах в Киеве.

Чаще всего фиксировали отсутствие безбарьерного доступа, неудовлетворительное санитарное состояние, а также случаи, когда укрытия были закрыты или непригодны для использования.