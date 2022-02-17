"Ключ лежит в Москве": Шольц и Байден обсудили выполнение минских соглашений

Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал президенту США Джо Байдену по телефону о своих недавних визитах в Киев и Москву. Лидеры согласились, что риск новой агрессии России против Украины не исчез.

Политики также снова заверили Украину в полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Но и подчеркнули, что для разрешения украинско-российского кризиса нужно выполнять минские договоренности.

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США и Германия призвали к выполнению минских соглашений

16 февраля состоялся телефонный разговор главы Белого дома Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Стороны обратили внимание на то, что:

Риск новой военной агрессии России против Украины не исчез.

Конструктивный диалог по безопасности Европы следует продолжить.

А минские соглашения нужно выполнять, чему способствовать должен и прогресс в нормандском формате.

Однако политики понимают, что тут вопрос не в Украине, а в России.

Ключ к конструктивному диалогу по европейской безопасности и прогресса на Востоке Украины лежит в Москве,

– говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Гебештрайта.

По его же словам, союзники также пока не зафиксировали значительного отвода российских войск от украинских границ.

Также стоит напомнить, что вечером 15 февраля президент США Джо Байден выступил по поводу угрозы нападения России на Украину.

Среди прочего он заявил, что американцы не будут воевать в Украине, но оружие нам будут поставлять.

А вот Россия потерпит колоссальные потери, если решится на полномасштабное вторжение.

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