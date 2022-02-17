"Ключ лежит в Москве": Шольц и Байден обсудили выполнение минских соглашений
Источник:Sueddeutsche Zeitung
Канцлер Германии Олаф Шольц рассказал президенту США Джо Байдену по телефону о своих недавних визитах в Киев и Москву. Лидеры согласились, что риск новой агрессии России против Украины не исчез.
Политики также снова заверили Украину в полной поддержке ее суверенитета и территориальной целостности. Но и подчеркнули, что для разрешения украинско-российского кризиса нужно выполнять минские договоренности.
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США и Германия призвали к выполнению минских соглашений
16 февраля состоялся телефонный разговор главы Белого дома Джо Байдена и немецкого канцлера Олафа Шольца. Стороны обратили внимание на то, что:
- Риск новой военной агрессии России против Украины не исчез.
- Конструктивный диалог по безопасности Европы следует продолжить.
- А минские соглашения нужно выполнять, чему способствовать должен и прогресс в нормандском формате.
Однако политики понимают, что тут вопрос не в Украине, а в России.
Ключ к конструктивному диалогу по европейской безопасности и прогресса на Востоке Украины лежит в Москве,
– говорится в заявлении пресс-секретаря правительства Германии Штеффена Гебештрайта.
По его же словам, союзники также пока не зафиксировали значительного отвода российских войск от украинских границ.Напомним: Олаф Шольц был в Киеве 14 февраля, а на следующий день посетил Москву. Канцлер Германии заверил, что президент Украины Владимир Зеленский пообещал в ТКГ начать обсуждать статус Донбасса.
Также стоит напомнить, что вечером 15 февраля президент США Джо Байден выступил по поводу угрозы нападения России на Украину.
- Среди прочего он заявил, что американцы не будут воевать в Украине, но оружие нам будут поставлять.
- А вот Россия потерпит колоссальные потери, если решится на полномасштабное вторжение.
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