Европа 30 лет разваливала свой ВПК: сейчас это создает ряд проблем для Украины

С начала полномасштабного российского вторжения в Украину прошло почти два года, а европейцы только сейчас начинают осознавать, что надо готовиться к длительному противостоянию с осью зла, куда входит Россия, Китай, Северная Корея и Иран. Надо выводить Европу из спячки и превращать в мощного военно-стратегического и геополитического игрока.

Об этом 24 Каналу сказал заместитель директора Центра исследований армии, военный эксперт Михаил Самусь. Он предположил, сможет ли Европа до 2025 года показать устойчивое и мощное развитие своего ВПК и стать надежным тылом для Украины.

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Сколько времени надо Европе, чтобы восстановить ВПК

Европейцы пытаются наращивать производство вооружения, но проблема в том, что они 30 лет разрушали свою оборонную промышленность. Она преимущественно выполняла роль бизнес-проектов и не имела массового производства оборонной продукции.

Как отметил военный эксперт, сейчас Европа начинает заниматься ВПК. В то же время Соединенные Штаты даже после окончания Холодной войны имели оборонный бюджет в размере 600 – 800 миллиардов долларов. В Европе таких сумм вообще не видели и только сейчас европейцам приходит понимание, что надо инвестировать в производство боеприпасов, авиации, высокоточных систем и систем ПВО.

Сразу все не сделаешь, ведь это триллионы долларов и без существенных финансовых инвестиций успеха здесь не достигнешь. Это программа на не один год, а на десятилетия. За 2024 год это сделать не удастся. Это подтверждает ситуация с боеприпасами,

– сказал Самусь.

В 2023 году европейские страны обещали передать Украине миллион 155-мм снарядов, но передали только 350 тысяч. В 2024 году должно быть более миллиона.

Европейцы отстают. Планировали в прошлом году, но выполнят в этом году. Затем, конечно, будет наращивание, но мы теряем время,

– отметил военный эксперт.

По его мнению, в 2024 – 2025 году Европа не сможет, например, обеспечивать всю номенклатуру боеприпасов для F-16. Ведь преимущественно вся номенклатура боеприпасов и оружия к F-16 находится в Соединенных Штатах.

Если США остановят оказание помощи Украине, очевидно, что европейцы не смогут предоставить нам в достаточном количестве номенклатуру оружия для F-16. Это снова создает новые и новые проблемы,

– отметил заместитель директора Центра исследований армии.

В начале полномасштабного вторжения Соединенные Штаты Америки были основной частью помощи нашему государству, а потом Европа начала принимать все более активное участие в поддержке. Сейчас европейские страны занимают мощный функционал в этом направлении, но США остаются чрезвычайно важным элементом.

"К сожалению, Европа не сможет в течение одного или двух лет полностью заменить Соединенные Штаты. Это просто физически невозможно", – добавил Самусь.

Какие страны теоретически могли бы помочь Украине

Бесспорно, Европа имеет потенциал для военной и финансовой поддержки Украины. Кроме этого, теоретически есть возможности закупить необходимое вооружение и в Южной Корее, и в Израиле, и в других странах, но опять же включаются разные аспекты.

Например, Южная Корея понимает, что Россия и Китай превращают КНДР в большой военный цех. Они начинают производить много боеприпасов, развивать свою ракетную и ядерную программу и этим все больше угрожают Южной Корее. В таких условиях вряд ли Сеул согласится передавать Украине значительную часть своих запасов.

Индия, например, теоретически тоже могла бы очень помочь нашему государству, но Нью-Дели находится в очень тесных отношениях с Россией в сфере нефтяной торговли.

"Все это очень непросто и требует времени. Если даже теоретически определенная страна могла бы нам помочь, то часто оказывается, что существуют обстоятельства, которые мешают простому решению этих проблем", – подытожил военный эксперт.

Помощь Украине от Европы