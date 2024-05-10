Помпезность была "сероватой", – Клочок сказал, как Путин использовал 9 мая в 2024 году
Парад ко "дню победы" в Москве пытались сделать помпезным, но ничего не получилось. Вся Россия постепенно скатывается в "серую" массу.
Об этом 24 Каналу рассказал руководитель Центра общественной аналитики "Вежа" Валерий Клочок, заметив, что весь этот шабаш был чрезвычайно "серым". Видно, что Россия последовательно скатывается к полному авторитаризму и изоляции.
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Кремль не смог продемонстрировать ничего нового. Они снова делают одно и то же.
Помпезность была "сероватой". И погода не способствовала веселому настроению тех, кто был там. И вообще Путин не смог внести ничего нового,
– сказал Клочок.
Никакого прогресса нет
Как отметил Клочок, России уже даже сложно продемонстрировать хотя бы какой-то прогресс в сфере новой военной техники. Если раньше они таскали свою "Армату", то на этот раз был единственный Т-34. У них все постепенно превращается в "серую" массу.
Он там себя окружает настоящими или мнимыми ветеранами. Это ни на кого уже не производит впечатления. Традиционность. Обыденность. Скручивание в "серое". Многие фотоотчеты с парада свидетельствуют, что прогресса, к счастью, там нет,
– подчеркнул Клочок.
Парад к 9 мая в Москве: коротко
- Уже который год подряд оккупанты не могут продемонстрировать на параде "величие" своего режима. Они снова были вынуждены отменять мероприятия в некоторых приграничных регионах из-за опасений "хлопков". А на сам парад оккупанты выкатили единственный Т-34.
- На парад позвали настоящих "друзей" Путина. Туда пригласили лидеров Кубы, Лаоса и Гвинеи-Бисау. Также там был Лукашенко.
- Во время своей речи Путин снова наговорил много бреда. Там в очередной раз звучал ядерный шантаж.