Россия испытывает ракеты КН-23 из КНДР и совершенствует их из-за неточности, – ISW

Россия не наносит массированные ракетные удары по Украине с использованием ракет КН-23, полученных от Северной Кореи. Вероятно, противник лишь испытывает эту баллистическую ракету и пытается усовершенствовать ее после неудачных попыток, когда ракеты не достигли целей.

Причину редкого использования такого вооружения сообщили в Институте изучения войны (ISW).

Как агрессор совершенствует баллистику?

Аналитики напомнили, что 11 августа российские войска запустили одну северокорейскую баллистическую ракету КН-23 по Запорожью. А возобновил агрессор удары такими ракетами в ночь на 30 июля, когда впервые с лета 2025 года запустил КН-23 по Днепропетровской области.

По данным украинских чиновников, Северная Корея недавно передала России не менее 40 ракет КН-23. Похоже, российские войска используют их в небольшом количестве во время ударов.

Россия может проводить испытания ракет после сообщений о том, что предыдущие КН-23, предоставленные Северной Кореей, были очень неточными, и Россия с тех пор сотрудничала с Северной Кореей над усовершенствованием этих ракет,

– предполагают аналитики.

По оценке ISW, получение ракет из КНДР дает России возможность увеличить количество баллистических ударов по Украине, не расходуя собственные запасы ракет С-400 и "Циркон".

В то же время в новом учебном центре в Воронежской области, вероятно, будут размещены северокорейские ракетные установки и баллистические ракеты.

В частности, украинская разведка в начале августа сообщала, что в составе 112-й ракетной бригады России может быть развернуто северокорейское ракетное подразделение. А получить оно может до 120 баллистических ракет производства КНДР.

Россия, вероятно, создала временную передовую базу для бригады в Воронежской области, которая расположена ближе к Украине, чем Ивановская область, чтобы сократить расстояние и время полета между точкой запуска ракет и целями в Украине,

– считают в ISW.

Напомним, та самая KN-23, которой россияне нанесли удар в конце июля, отклонилась от своей цели примерно на 15 километров. В результате она попала в жилой дом недалеко от Кривого Рога и убила целую семью.