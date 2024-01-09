Копия лучше, чем оригинал, – военный обозреватель оценил баллистические ракеты от КНДР

В Соединенных Штатах утверждают, что Россия получила от Северной Кореи несколько баллистических ракет. Более того, одну, по данным США, Кремль уже выпускал по Украине.

Предполагают, что речь идет о баллистических ракетах. KN-23, прототипом которых являются российские ракеты "Искандер-М" Военный обозреватель Денис Попович рассказал 24 Каналу об угрозах этой ракеты и сотрудничестве России с Северной Кореей.

Смотрите также Новая угроза с неба: какие баллистические ракеты Россия получит от Ирана, какие города под ударом Украины

Есть ли угроза от ракет КНДР

В Воздушных силах ВСУ пока официально не подтвердили использование северокорейских баллистических ракет по Украине. Однако международное сообщество уже утверждает об этом.

В частности, 10 января должно состояться заседание Совбеза ООН, на котором планируют обсудить вопросы поставки баллистических ракет КНДР России. К слову, инициатором заседания стали Соединенные Штаты Америки.

Есть предположение, что это ракета KN-23, являющаяся калькой "Искандера". Но так же предположение, что они являются улучшенной версией "Искандера". То есть копия оказывается лучше оригинала. Поэтому это может стать вызовом для нашей системы ПВО,

– объяснил Денис Попович.

Ответом на северокорейские ракеты являются зенитно-ракетные комплексы, способные сбивать баллистические ракеты. Все упирается в усиление украинской ПВО.

"Это такая темная лошадка, которую нельзя недооценивать. Даже поставки боеприпасов из КНДР являются проблемой, хотя были сетования, что они некачественные. Так же эти баллистические ракеты. Пусть 10 упадет в поле, но 11 попадет в цель. Легче от этого не будет", – подчеркнул военный обозреватель.

Военная помощь России из Северной Кореи является серьезной проблемой. Необходимо искать ответы и пути, как это можно предотвратить.

Что известно о ракете KN-23 KN-23 является тактической твердотопливной баллистической ракетой производства Северной Кореи. Снаружи ракета KN-23 похожа на российскую баллистическую ракету 9М723 оперативно-тактического комплекса "Искандер-М" и южнокорейскую Hyunmoo-2B с определенными внешними отличиями. KN-23 имеет квазибалистическую траекторию, после достижения высоты около 50 киллометров движется в атмосфере, где может выполнять коррекцию траектории полета аэродинамическими рулями. Это также является сходством с российскими "Искандерами". По оценкам с боевой частью в 500 килограммов эффективная дальность может быть до 450 километров. С более легкой боевой частью – может достигать до 690 км.

Сотрудничество России и КНДР: что нужно знать