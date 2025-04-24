Ракета, которой Россия убила людей в Киеве, была северокорейской, – Reuters

Во время ночной атаки на Киев 24 апреля российские войска применили северокорейскую баллистическую ракету KN-23 (KN-23A). Один из таких снарядов попал в жилую многоэтажку в Святошинском районе столицы, что привело к гибели по меньшей мере восьми человек.

Сообщает 24 Канал со ссылкой на Reuters.

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Какой ракетой ударили по Киеву

Украинский военный источник издания сообщил, что оружием, которое убило по меньшей мере 8 человек в результате массированной российской воздушной атаки на Киев в ночь на 24 апреля, была северокорейская баллистическая ракета KN-23 (KN-23A).

Источник также рассказал, что эта ракета попала в жилой дом в Святошинском районе Киева. Он отметил, что ракеты KN-23 (KN-23A) имеют боеголовку весом до одной тонны, что делает их более мощными по сравнению с российскими аналогами.

В то же время украинские военные не сообщали публично, какого тира была ракета. В своей сводке Воздушные силы Украины заявили, что в целом для атаки Россия использовала семь баллистических ракет "Искандер-М/KN-23".

Напомним, что в целом известно о по меньшей мере 12 погибших в Киеве в результате российской атаки. Также пострадали по меньшей мере 90 человек, среди них – дети.