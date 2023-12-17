В годовщину смерти Ким Чен Ира: КНДР запустила баллистическую ракету в сторону Японского моря

Северная Корея 17 декабря запустила в сторону Японского моря баллистическую ракету. Это могло быть оружие малой дальности.

Следует отметить, что дата пуска ракеты совпала с годовщиной смерти предыдущего лидера Северной Кореи Ким Чен Ира. Он отошел в мир 17 декабря 2011 года.

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Северная Корея запустила в небо баллистическую ракету

В южнокорейском издании отметили, что после первых известий о пусках ракеты было предположение, что это межконтинентальная баллистическая ракета. Это предположение вытекает из предыдущих прогнозов Сеула, предполагавших возможность подобного запуска этого месяца.

Впоследствии Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи подтвердил запуск по Северной Корее баллистической ракеты, но отметил, что это было оружие малой дальности. Запуск произошел в 22:38 по местному времени с места вблизи Пхеньяна.

Ракета преодолела расстояние примерно в 570 километров, прежде чем опуститься в море.

Примечательно, что предварительный запуск баллистической ракеты Северная Корея произвела 22 ноября. Тогда власти Сеула квалифицировали этот пуск как неудачный.

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