КНДР в третий раз за неделю запустила баллистические ракеты за пределы страны: куда на этот раз

КНДР очень не удовлетворена совместными авиационными учениями Южной Кореи и США. С момента их начала она уже в третий раз запустила баллистические ракеты.

В этот раз КНДР запустила 4 ракеты малой дальности в сторону Желтого моря. Об этом сообщили южнокорейские военные.

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Что известно об инциденте

По данным Объединенного комитета начальников штабов (JCS), запуск ракет произошел из округа Тонгрим, расположенного в провинции Северный Пхеньян. Выпустили их примерно между 11:32 и 11:59, а пролетели они около 130 километров в апогее 20 км с максимальной скоростью 5 Махов.

Эта провокация произошла в последний день расширенных масштабных совместных авиационных учений Южной Кореи и США "Бдительный шторм". В них участвуют около 240 самолетов, в том числе усовершенствованные реактивные самолеты-невидимки F-35.

Предварительная провокация

Предыдущий раз КНДР заставляла нервничать накануне, 4 ноября. Вчера утром она подняла в небо около 200 военных самолетов. Они находились:

над внутренними районами страны,

у западного и восточного побережья.

В ответ Южная Корея также подняла в небо авиацию, а именно около 80 истребителей и реактивных самолетов-невидимок.

Активизация КНДР в ноябре

Лишь три дня назад, 2 ноября, КНДР впервые за месяц запустила баллистические ракеты в сторону Японского моря. При этом она нарушила морскую границу Южной Кореи. Впоследствии стало известно, что таких ракет было выпущено не менее 10.

Следующий запуск состоялся 3 ноября. Тогда КНДР запустила 3 баллистических ракеты в направлении Восточного моря, из-за чего в Японии сработала система предупреждения.

В КНДР сами заявили, что недавние испытания ядерного оружия – предупреждение для Вашингтона и Сеула, ведь не приветствуют совместные учения этих стран. Более того, КНДР заявила, что из-за этого они "заплатят самую ужасную цену в истории".

Конечно, это вызвало и ответную реакцию. Так, в ответ на ядерные угрозы в США предупредили, что любая ядерная атака против союзников Америки приведет к "концу режима" Ким Чен Ина.

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