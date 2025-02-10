Замена "Шахедам" и "Ланцетам": Россия начинает производство новых дронов в КНДР

Россия и КНДР усилят сотрудничество в изготовлении дронов. Акцент будет сделан на их массовости.

Оккупанты уже используют на фронте новый дрон "Италмас". Впоследствии враг будет иметь в распоряжении также другие БПЛА. Их будут производить в КНДР в соответствии с условиями оборонного союза, заключенного между обеими странами, передает 24 Канал со ссылкой на Defense Express.

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Что известно

Ожидается, что в Северной Корее начнется производство значительно проще чем Shahed-136 или "Ланцет", но не менее опасных дронов. Об этом сообщило японское издание NHK. В его статье говорится, что уже в этом году Пхеньян и Москва возьмутся за изготовление беспилотников.

Журналисты предполагают, что в КНДР вполне может начаться производство дронов-камикадзе низкотехнологичного уровня что-то вроде российских "Молнии" и ""Герберы".

Комплектующие для таких дронов будут брать из Китая. Для изготовления этих беспилотников не нужно много времени, ведь они не требуют сложных технологий. Их можно собрать из широкодоступных материалов руками дешевой малоквалифицированной рабочей силы.

К слову, в Украине запустят проект "Линия дронов", который объединит лучшие подразделения аэроразведки для эффективного использования БпЛА в войне с Россией.