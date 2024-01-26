КНДР готова к войне с Южной Кореей: что сдерживает Ким Чен Ына от нападения

Северная Корея готова к войне с Южной Кореей, однако Ким Чен Ын пока не собирается ее начинать. Как ни странно, но сдерживает его от "смертоносной акции" Россия.

Об этом пишут западные СМИ, ссылаясь на заявления различных высокопоставленных чиновников. В частности, КНДР не начинает войну, ведь ее экономика впервые за десятилетие приобрела расцвет.

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Как КНДР готовится к "смертоносной акции"

Так, журналисты The New York Times, ссылаясь на заявления официальных лиц США, пишут, что Северная Корея может прибегнуть к определенной форме "смертоносных военных действий" против Южной Кореи в ближайшие месяцы. Об этом в частности свидетельствует политика открытой враждебности, а также постоянные провокации.

Только в течение января 2024 года Ким Чен Ын неоднократно демонстрировал факт того, что готов к войне. В частности 5 января КНДР выпустила сотни артиллерийских снарядов в воды вблизи южнокорейских островов, что изрядно напугало местных жителей. Уже 14 января в Северной Корее сообщили об испытании новой твердотопливной ракеты средней дальности с гиперзвуковой боеголовкой. А в среду, 25 января, в Пхеньяне заявили об испытаниях новых крылатых ракет.

О готовности к войне Ким Чен Ын также заявил в новогоднем обращении, а уже 16 января северокорейские СМИ заявили, что правительство отказалось от давней цели мирного воссоединения с Южной Кореей. Все это в комплексе привлекло внимание официальных лиц США. Они предполагают, что такое поведение Ким Чен Ына связано с партнерством с Россией и Владимиром Путиным.

В США утверждают, что КНДР может начать военные действия в Западное или Желтое море, где есть южнокорейские острова. Кроме того, в СМИ отмечают, что сейчас ситуация "наиболее опасная с 1950 года", когда началась Корейская война.

Однако в США отмечают, что пока не обнаружили конкретных признаков того, что Северная Корея готовится к боевым действиям или большой войне. По словам американских чиновников, решение КНДР отправить большое количество старых артиллерийских снарядов и современные баллистические ракеты России для войны с Украиной свидетельствует о том, что Ким Чен Ын не готовится к длительному конфликту с Южной Кореей.

Лидер, который планирует крупную военную операцию, будет накапливать свои запасы ракет и артиллерийских снарядов,

– заявил один из высокопоставленных чиновников США на условиях анонимности.

Ким Чен Ына сдерживает выгодный сценарий

Вместе с тем, Bloomberg пишет, что Северную Корею от войны сдерживает более выгодный сценарий. Журналисты отметили, что сотрудничество с Путиным положительно повлияло на КНДР.

Так, только с октября 2023 года Пхеньян продал Москве более 2 миллионов артиллерийских снарядов, а теперь передал несколько баллистических ракет. Стоимость одной ракеты может достигать нескольких миллионов долларов каждая. Кроме того, журналисты утверждают, что России придется покупать и пусковые установки к ним.

Все это влияет на экономику КНДР, которая получает от поставок оружия миллионы долларов. Поскольку растет и торговля с Китаем, то северокорейская экономика начала расти впервые за несколько десятилетий изолированности и жизни под санкциями.

Продажа Пхеньяном баллистических ракет, артиллерийских снарядов и другого военного оборудования для поддержки агрессии президента Владимира Путина в Украине дает толчок экономике, которая долгое время была изолирована международными санкциями. Хотя это может позволить Киму избегать взаимодействия с Западом на долгие годы, это также уменьшает давление на 40-летнего лидера, который заставляет его идти на более радикальные меры, в частности войну,

– пишет Bloomberg.

В СМИ отмечают, что на этом сотрудничество КНДР и России не остановится. Ожидается, что Пхеньян также может передать Кремлю и свои новые тактические управляемые ракеты, что в свою очередь будет помогать экономике. Такой сценарий развития и процветания для Северной Кореи является одним из главных факторов, который сдерживает Ким Чен Ына от нападения на Южную Корею.