Россия может привлечь войска КНДР для зимних атак по Востоку

Зимой кремль может использовать войска КНДР для штурмов на востоке Украины. Такое сотрудничество может стать частью более широкого альянса против Запада.

Россия может послать военных из Северной Кореи для зимних штурмов на востоке Украины, в частности в районе Покровска. Об этом сообщает The Guardian.

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Почему КНДР может направить войска в Украину?

Аналитик британского центра RUSI Сэм Крэнни-Эванс отмечает, что солдаты КНДР могут выполнять различные функции: у линии фронта "для поддержки логистики и инженерии – перемещения боеприпасов, копания укреплений" или глубже в тылу или внутри России, чтобы освободить больше собственных войск Кремля, или просто пойти "на тренировочную ротацию", где они "просто получат боевые знания".

Такой союз укрепляет "ось потрясений". В него входят Россия, Северная Корея, Иран и Китай с целью бросить вызов военной доминации Запада. По словам Ричарда Фонтейна из Центра новой американской безопасности, Кремль оказывает политическую поддержку Пхеньяну, которую ранее оказывал только Пекин. Также возможна передача военных технологий, в частности ракетных и подводных.

С августа КНДР отправила России около 8 миллионов снарядов различного калибра.

NIS считает, что она отслеживала 70 поставок боеприпасов – снарядов, ракет и противотанковых ракет – из Северной Кореи в Россию с августа прошлого года, перевозя по оценкам 8 мм патронов оружия, включая российские 152-мм и 122-мм снаряды, столь важные для разрушительных фронтовых атак Москвы,

– сообщила разведка Южной Кореи.