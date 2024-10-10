Это очень серьезно: для чего Ким Чен Ын может отправить войска в Украину

Регулярные войска Северной Кореи могут перебросить в Украину, чтобы они воевали на стороне России. Это выгодно не только Владимиру Путину, но и Ким Чен Ыну.

В то же время офицеры из КНДР уже находятся на оккупированных территориях и даже попадают под удары ВСУ. По мнению главы Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Ивана Тимочко, которое он высказал 24 Каналу, армия Северной Кореи несмотря на наличие генералов, увешанных орденами, не участвовала в реальных боевых действиях.

Важно КНДР, вероятно, направит военных в Украину для поддержки России, – Yonhap News

Заглядывается на российскую армию

Военное сотрудничество России и КНДР продолжается уже много месяцев, и за это время Пхеньян поставлял россиянам свои снаряды. Однако они оказались некачественными.

Обратите внимание! Издание The Times сообщает, что половина боеприпасов, которые россияне применяют на фронте, поступила им из Северной Кореи.

Так же и северокорейские военные – это парадно-маршевая армия, которая не была обкатана в боевых действиях. Однако главный враг КНДР – Южная Корея – имеет значительно лучше оснащенную армию и обладает оружием натовского образца.

Подготовить свое войско Ким Чен Ын может на какой-то войне, поэтому он и засматривается на российскую армию. Первые эксперты из КНДР, которые появляются в ее рядах, это почва для того, чтобы, к сожалению, привлечь в большем количестве северокорейских военных,

– заметил он.

Северокорейскому диктатору безразлично, станут ли его военные "мясом для штурмов". Ему, по мнению Тимочко, нужно подготовить не столько солдат, сколько командный состав, который сможет проводить эффективные военные операции – командиров, обученных воевать в реальных условиях войны.

Поэтому КНДР будет пытаться вливать свои войска в российскую армию, тем более, что исторически Северная Корея имела тесную военную связь с Советским Союзом, и большое количество специалистов оттуда проходило службу в советской армии.

Поэтому нужно к этому отнестись чрезвычайно серьезно. Хотя северокорейские солдаты, как боевая единица, недостаточно опытные и подготовленные, но если в дальнейшем тенденция по взаимодействию России и КНДР продолжится, это станет существенной угрозой,

– отметил Иван Тимочко.

Отметим, что министр обороны Южной Кореи Ким Йон Хен заявил, что КНДР планирует перебросить свои регулярные войска в Украину, чтобы они воевали на стороне России. Оккупационная армия сейчас нуждается в живой силе. В то же время северокорейская армия насчитывает 1,28 миллиона человек, из которых 1,1 миллиона сухопутных войск.