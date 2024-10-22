Украина –"плохая собака, выращенная США", – в КНДР обиделись на заявления об их участии в войне

Сестра лидера КНДР Ким Ё Чжон раскритиковала Украину и Южную Корею и сравнила их с "плохими собаками, выращенными США". Это скандальное высказывание она сделала через несколько дней после того, как Сеул сообщил, что северокорейские войска отправили на войну против Украины.

Сейчас сестра Ким Чен Ына является заместителем директора департамента центрального комитета правящей партии. Об этом пишет издание Korea JoongAng Daily.

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Ким считает заявления о присутствии армии КНДР в Украине провокацией

Заявления о том, что войска КНДР воюют на стороне России, Ким назвала "военной провокацией". Также она заявила, что Сеул и Киев являются "прямыми аналогами" в "безрассудных замечаниях" в отношении ядерных государств.

"Военная провокация против государства, которое имеет ядерное оружие, может привести к ужасной ситуации, которую невозможно представить политикам и военным экспертам в любой большой или малой стране мира с их нормальным мышлением", – взялась угрожать она миру.

Ким считает, что такие заявления могут делать только "сумасшедшие в сеульском и киевском режимах",

Кажется, это общая черта плохих собак, выращенных США,

– цинично заявила родственница северокорейского диктатора.

Вспомнила она также распространение антипхеньянских листовок над Северной Кореей. Она пригрозила Сеулу и заявила, что "никто не знает, как завершится возмездие и месть.

"Такое заявление вписывается в типичное поведение Ким Ё Чжон, которая неоднократно отрицала военную поддержку России со стороны КНДР и обвиняла США в том, что те подвергают Европу опасности, поставляя оружие Украине", – прокомментировали скандальное высказывание Ким в Центре противодействия дезинформации.