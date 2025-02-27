Перевозки солдат КНДР в российский порт подтвердили спутниковые снимки

Аналитики Института международных исследований Миддлбери (США) обнаружили, что в октябре и ноябре 2024 года российские военные корабли транспортировали военнослужащих КНДР в порт "Дунай" на Дальнем Востоке России. Об этом свидетельствуют спутниковые снимки.

Исследователи обнаружили несколько десантных кораблей России, которые могу включать каждый по несколько сотен солдат. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

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О чем свидетельствуют спутниковые снимки

Исследователи установили, что 17 октября у десантного корабля "Николай Вилков" находились грузовик, а кран судна был активен. Уже 20 октября грузовик скрылся, а кран был в неактивном положении. Это может свидетельствовать о высадке военных.

Также на спутниковых снимках были зафиксированы корабли классов "Ропуха" и "Аллигатор", совпадающие с фотографиями Министерства обороны Японии, сделанными еще в марте 2022 года, когда эти суда проходили японские территориальные воды.

Каждый из зафиксированных кораблей способен перевозить несколько сот солдат, что может свидетельствовать о масштабных военных перемещениях.

По данным аналитиков, порт "Дунай" активно использовался для транспортировки грузов между Россией и КНДР с момента, когда Пхеньян начал открыто поддерживать российское вторжение в Украину в 2023 году.



Спутниковое фото, где у российского судна стоит грузовик / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC



Спутниковое фото, где у российского судна уже нет грузовика, а кран в неактивном положении / фото James Martin Center для Nonproliferation Studies/Planet Labs PBC