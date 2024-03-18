КНДР отправила тысячи контейнеров с военной помощью в Россию
Источник:Sky News
Путин поддерживает активную связь с Ким Чен Ыном и сотрудничает с ним в военном плане. В Южной Корее считают, что КНДР с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров гуманитарной помощи в виде военной поддержки от России. Он также отметил, что хотя Северная Корея ранее зависела от морских перевозок, сейчас она все больше прибегает к железнодорожному транспорту для международных поставок вооружений.
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Военная помощь от КНДР
В Минобороны Южной Кореи считают, что КНДР с прошлого года смогла отправить в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.
Шин Вон Сик рассказал об этом во время пресс-конференции сразу через несколько часов после того, как военные КНДР сделали заявление, что они запустили ракеты малой дальности в восточных водах страны.
Шин Вон Сик считает, что Пхеньян, вероятно, получил от России более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.
Он также добавил, что теперь Северная Корея полагается на корабли, а не железную дорогу, как это было раньше, для трансграничных поставок оружия.
КНДР поставляет оружие в Россию: последние новости
- Ранее Южнокорейские СМИ писали, что КНДР могла приостановить поставки боеприпасов в Россию, ведь за последние недели в портах Северной Кореи не видели судов, что ранее связывали с перевозкой вооружения. Впрочем, все факторы указывают, что и будущем, вероятно, поставки возобновится.
- По данным южнокорейских СМИ, которые ссылаются на министерство обороны страны, Россия получила большое количество вооружения от Ким Чен Ына. Пхеньян уже отправил в Россию 6700 контейнеров со снарядами.
- Отмечается, что в них могли быть более 3 миллионов 152-мм артиллерийских снарядов или 500 тысяч 122-мм снарядов. Вероятно, Северная Корея прислала России оба типа вооружения.