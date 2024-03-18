КНДР отправила тысячи контейнеров с военной помощью в Россию

Путин поддерживает активную связь с Ким Чен Ыном и сотрудничает с ним в военном плане. В Южной Корее считают, что КНДР с прошлого года отправила в Россию около 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Министр обороны Южной Кореи Шин Вон Сик сообщил, что Пхеньян, вероятно, получил более 9000 контейнеров гуманитарной помощи в виде военной поддержки от России. Он также отметил, что хотя Северная Корея ранее зависела от морских перевозок, сейчас она все больше прибегает к железнодорожному транспорту для международных поставок вооружений.

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Военная помощь от КНДР

В Минобороны Южной Кореи считают, что КНДР с прошлого года смогла отправить в Россию 7000 контейнеров с боеприпасами и другим военным оборудованием.

Шин Вон Сик рассказал об этом во время пресс-конференции сразу через несколько часов после того, как военные КНДР сделали заявление, что они запустили ракеты малой дальности в восточных водах страны.

Шин Вон Сик считает, что Пхеньян, вероятно, получил от России более 9000 контейнеров помощи в обмен на военную поддержку.

Он также добавил, что теперь Северная Корея полагается на корабли, а не железную дорогу, как это было раньше, для трансграничных поставок оружия.

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