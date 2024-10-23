В НАТО подтвердили присутствие солдат из КНДР в России

У украинских партнеров появляется все больше доказательств о присутствии войск КНДР в России. Сейчас эту информацию также подтвердили и в НАТО.

Страны-члены Альянса имеют доказательства, что Пхеньян отправил своих военных в Россию. Об этом в ответ на запрос DW сообщила пресс-секретарь НАТО Фара Дахлалла.

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Что сказали в НАТО о войсках КНДР в России

Фара Дахлалла отметила, что члены Альянса подтвердили доказательства развертывания войск КНДР в России.

Если этим войскам придется воевать в Украине, это будет означать значительное усиление поддержки Северной Кореей незаконной войны России и еще один признак значительных потерь России на линии фронта,

– заявила пресс-секретарь.

Также информацию о северокорейских солдатах в России подтвердили и в Белом доме. Координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби во время брифинга отметил, что к середине октября КНДР отправила "не менее 3 000 солдат на восток России".

"По нашим оценкам, эти военные на кораблях отправились из порта Вонсан в Северной Корее в российский Владивосток. Оттуда северокорейские военные прибыли в ряд военных тренировочных центров на востоке России, где они сейчас проходят подготовку", – отметил Кирби.

Кроме того, он уточнил, что пока точно не понятно, будут ли эти северокорейские военные принимать прямое участие в боевых действиях против Украины вместе с российскими.

Безусловно, такая вероятность вызывает значительное беспокойство. После завершения подготовки эти военные, возможно, отправятся на запад России, где будут воевать против украинских военных,

– отметил чиновник.

Кирби также отметил, что США уже сообщили Украине свое видение этой ситуации. Также американская сторона находится в тесной связи с союзниками относительно "последствий такого кардинального шага и нашей возможной реакции".

В конце концов представитель Белого дома сообщил, что возможное вступление северокорейских войск "будет признаком слабости, а не силы Кремля".